Exatlón México 2026: ¿Qué equipo gana la supervivencia hoy 3 de abril?

Este 3 de abril se disputa la supervivencia en Exatlón México y los spoilers ya adelantan qué equipo podría quedarse con la victoria.

La competencia entra en un momento decisivo en Exatlón México 2026, donde este viernes 3 de abril se llevará a cabo la esperada serie por la supervivencia, un enfrentamiento que podría definir el rumbo de varios atletas rumbo a la eliminación.

En medio de la expectativa, diversas filtraciones en redes sociales ya señalan qué equipo tendría la ventaja en esta jornada. De acuerdo con estos spoilers, serían los rojos quienes lograrían imponerse en la prueba, aprovechando su número de integrantes para inclinar la balanza a su favor.

Este resultado no solo marcaría la dinámica del episodio, sino que también influiría directamente en los duelos de eliminación. Actualmente, los hombres del equipo azul y las mujeres del equipo rojo son quienes se encuentran en mayor riesgo de abandonar la competencia.

Si la victoria queda en manos del equipo escarlata, se anticipa un posible enfrentamiento entre Koke Guerrero y Adrián Leo, mientras que Alexis Vargas podría librar el duelo gracias a su rendimiento. En contraste, si los azules logran revertir el escenario, las atletas Jazmín Hernández y Karol Rojas serían quienes disputen su permanencia.

El futuro de Koke Guerrero genera incertidumbre

Uno de los temas que más ha llamado la atención es la situación de Koke Guerrero, considerado una de las grandes figuras del programa. Según versiones no oficiales, el atleta podría convertirse en el eliminado de la semana 27, lo que representaría una salida inesperada.

Incluso, algunas filtraciones aseguran que no habría utilizado sus medallas de protección durante un posible duelo, aunque esta información no ha sido confirmada dentro del programa.

Competidores que siguen en juego

Equipo azul

Adrián Leo

Alexis Vargas

Katia Gallegos

Valery Carranza

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Equipo rojo

Mario “Mono” Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Jazmín Hernández

Paulette Gallardo

Una noche clave para la competencia

La jornada de este viernes promete ser una de las más intensas de la temporada, no solo por la lucha por la supervivencia, sino por los rumores que rodean una posible eliminación de alto impacto.

Pese a la fuerza de los spoilers, el resultado final aún es incierto. Será hasta la transmisión del episodio cuando se confirme si los rojos consolidan su ventaja o si los azules logran cambiar la historia y mantenerse con vida en la competencia.