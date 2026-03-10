Exatlón México hoy 10 de marzo: posible ganador del Duelo de los Enigmas y qué premio habrá | Foto: X @ExatlonMx

Exatlón México vive un intenso Duelo de los Enigmas este 10 de marzo de 2026. Descubre quién podría ganar y qué premio se llevaría el atleta vencedor

Este martes 10 de marzo, Exatlón México promete un nuevo episodio lleno de emoción con el esperado duelo de los enigmas.

LEE ADEMÁS: Concierto de BTS en Netflix EN VIVO: ¿cuándo es, a qué hora y cómo verlo?

La semana 24 del reality deportivo ya está en marcha y los enfrentamientos han sido muy parejos entre los atletas rojos y azules, lo que mantiene la competencia más intensa que nunca.

Rojos y Azules ya están conociendo más y más sus debilidades ante las batallas. 🚨 ¡Este martes viviremos una competencia llena de emociones en #ExatlónMéxico!



No te pierdas de nada a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/gTbgFKoamB — Exatlón México (@ExatlonMx) March 10, 2026

El arranque de la semana dejó un triunfo para cada equipo. Primero, los rojos lograron quedarse con la ventaja de la semana, mientras que más tarde los azules respondieron ganando la Villa 360, uno de los premios más codiciados dentro del reality.

La derrota en la Villa 360 provocó momentos de tensión en el equipo rojo, especialmente en Mono Osuna, quien mostró su molestia tras perder el privilegio frente al equipo rival.

Predicciones para el duelo de los enigmas

De acuerdo con sitios especializados y páginas de spoilers, las predicciones señalan que el equipo rojo sería el favorito para ganar el duelo de los enigmas de este 10 de marzo, a pesar de haber perdido la villa el día anterior.

Alexis entrega el sexto punto Azul en su enfrentamiento contra Benyamin. 🏃🏻‍♂️👊 ¿Quién conseguirá las comodidades de la Villa 360? 😎💥 #GanaLaVilla#ExatlónMéxico 💚 EN VIVO AHORA

Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/XOByW7zIdq — Exatlón México (@ExatlonMx) March 10, 2026

Algunos portales de insiders han señalado que el equipo azul podría enfrentar una semana complicada, con varias derrotas en los circuitos. Aunque ayer lograron quedarse con la Villa 360, muchos creen que la racha negativa podría comenzar en los próximos juegos.

A pesar de las predicciones que circulan en redes sociales, nada está garantizado en Exatlón México. El equipo liderado por Koke todavía tiene la posibilidad de sorprender y quedarse con la victoria en el duelo de los enigmas.

También se jugará la medalla transferible

Además del duelo principal, este martes también se disputará la medalla transferible en la rama femenil. Aunque no existen spoilers confirmados, Mati, Paulette y Evelyn aparecen como las favoritas en los foros de fans para quedarse con la presea.

Dónde ver Exatlón México en vivo

Los seguidores del reality pueden ver Exatlón México en tres plataformas: a través del canal Azteca UNO, en el sitio web tvazteca.com o mediante la aplicación móvil TV Azteca en vivo, donde se transmite cada episodio del programa.