Descubre quién gana el duelo de los enigmas en Exatlón México hoy 17 de marzo de 2026 y conoce los resultados y sorpresas del reality show

Este martes 17 de marzo, Exatlón México vivirá un duelo de los enigmas que promete mantener a los fans al filo del asiento. Los rojos buscarán a toda costa una victoria, mientras que los azules intentarán mantener su racha ganadora durante la semana 25.

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En el capítulo del lunes, los azules demostraron su fortaleza a pesar de la baja de Ernesto Cázares, ganando ambas pruebas y defendiendo con éxito la villa 360. Ahora, el objetivo es continuar dominando la competencia y “hundir” a sus rivales escarlatas.

Doris hace una honesta y acertada autoevaluación sobre su desempeño en #ExatlónMéxico.👊🏼💙💥



Lunes a viernes 🕖 8:30 PM, domingo 🕖 8:00 PM. pic.twitter.com/38G88RCH9D — Exatlón México (@ExatlonMx) March 17, 2026

Favoritos para ganar el duelo

El equipo azul se perfila como favorito para llevarse la victoria en el duelo de los enigmas del 17 de marzo. La determinación de Koke Guerrero en el avance indica que los celestes saldrán con todo a la pista, buscando un golpe de autoridad que reafirme su dominio en el reality.

Aunque los azules tengan la ventaja, los rojos no se darán por vencidos fácilmente. Mono, Humberto y compañía podrían dar la sorpresa y ganar el juego de hoy, manteniendo la incertidumbre hasta la transmisión a las 8:30 p.m..

Power Token varonil

Además del duelo de enigmas, este martes se jugará el Power Token varonil de la semana 25. No hay filtraciones oficiales, pero foros y redes sociales apuntan a que los rojos, con Mono y Humberto, podrían quedarse con el triunfo, aunque los azules también tienen posibilidades.

Predicciones y emoción

El duelo de los enigmas podría caer en manos de los azules, pero nada está garantizado. El equipo rojo intentará aprovechar la motivación por la mala racha para dar la sorpresa, dejando a los fans con emocionantes predicciones sobre quién se quedará con la victoria.