Descubre quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México 2026 este 7 de abril. Resultados, sorpresas y todo lo que pasó en el reality

En el episodio de hoy de Exatlón México 2026, la emoción estará al máximo con un imperdible Duelo de los Enigmas. El propio Antonio Rosique adelantó que será un ciclo de competencia diferente, lo que aumenta la expectativa entre los fans. La recomendación es clara: no te pierdas la transmisión de esta noche, ya que podría marcar un giro importante en la temporada.

LEE ADEMÁS: Refrendo vencido en CDMX y Edomex 2026: consecuencias y cómo regularizarte

La semana 28 comenzó de manera inesperada para todos los equipos. Aunque se pensaba que el conjunto escarlata dominaría, los atletas azules sorprendieron al ganar la Villa 360 y la prueba de ventaja. Este resultado cambió por completo el panorama de la competencia y elevó la tensión rumbo a los siguientes enfrentamientos.

Los Azules quieren llegar a la semana final juntos y los Rojos no se deben de confiar al tener más integrantes. 🫢



¿Qué pasará este martes en #ExatlónMéxico? No te pierdas de nada a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/5KLIzXm9Yw — Exatlón México (@ExatlonMx) April 7, 2026

¿Quién ganará el Duelo de los Enigmas hoy?

El gran cuestionamiento del día es: ¿quién gana el Duelo de los Enigmas este 7 de abril? De acuerdo con algunos spoilers, el equipo rojo podría llevarse la victoria. Sin embargo, todo depende del rendimiento en vivo, ya que nada está completamente definido en este punto del reality.

El conjunto escarlata, encabezado por atletas como Mati y Humberto, llega golpeado tras su doble derrota reciente. Hoy tienen la misión de responder con fuerza y demostrar que la superioridad numérica puede influir en el resultado. La presión está al máximo, y cualquier error podría costarles otra derrota.

Medalla femenil en juego hoy

Este 7 de abril también se disputará una medalla femenil, donde Mati no participará, dejando a cinco mujeres en competencia. Entre las favoritas destacan Jazmín y Evelyn, aunque Katia también aparece como una fuerte candidata. Esta presea es clave, ya que puede ser decisiva rumbo a la final del reality.

Cómo ver en vivo Exatlón México

El programa Exatlón México 2026 se transmite en vivo por Azteca UNO a las 8:30 de la noche. También puede verse en streaming a través de la app TV Azteca En Vivo o en el sitio oficial exatlonmexico.tv. Además, los episodios completos están disponibles en el canal de YouTube @Exatlon, ideal para quienes se pierdan la transmisión.