Descubre quién gana hoy 7 de mayo la Supervilla 360 en Exatlón México 2026, resultados, equipos y lo que cambia en la competencia del reality

A pocos días de entrar en la semana final de la novena temporada de Exatlón México 2026, cada prueba adquiere un peso decisivo en la competencia. Este 7 de mayo se disputa la Supervilla 360, uno de los premios más importantes del reality, actualmente en manos del equipo rojo.

LEE ADEMÁS: Álbum del Mundial 2026: así puedes crear tu sticker personalizado con IA paso a paso

La Supervilla 360 representa una residencia de lujo donde los atletas pueden descansar con mayores comodidades, incluyendo alberca, habitaciones privadas y servicio de cocina especializado. Este beneficio se ha convertido en una ventaja estratégica de cara a la etapa decisiva del programa.

No hay mayor lujo que vivir un momento irrepetible'. Así es como Antonio Rosique pone en juego una experiencia inolvidable. ¡Con estas emociones, se abre la Batalla Colosal! #ExatlónMéxico EN VIVO AHORA https://t.co/2DzbKfV4uj

¡GRAN FINAL! Viernes 15 de mayo por Azteca UNO. pic.twitter.com/CKpu8aT1tI — Exatlón México (@ExatlonMx) May 7, 2026

De acuerdo con análisis y filtraciones, el equipo azul parte como favorito para ganar la Supervilla 360 este día. Los azules vienen de una racha positiva tras conquistar la medalla grupal y una reciente victoria en el concierto de Maroon 5, por lo que buscan seguir sumando triunfos.

Los rojos buscan mantener su dominio

Aunque los pronósticos favorecen a los azules, el equipo rojo no está dispuesto a ceder fácilmente la Supervilla. Actualmente cuentan con la ventaja de haber ganado la prueba en días anteriores, por lo que intentarán defender su liderazgo dentro de la competencia.

Spoilers no garantizan resultados en Exatlón

A pesar de las filtraciones que apuntan a una posible victoria azul, en Exatlón México nada está definido. Los spoilers no son infalibles, por lo que el resultado oficial solo se conocerá durante la transmisión del episodio de esta noche.

Katia sale a toda velocidad a conseguir el punto y lo logra en su carrera contra Jazmín. ¡Esto se comienza a calentar! 👊🚨🏃🏻‍♀️#ExatlónMéxico 💚 EN VIVO AHORA 👉 https://t.co/2DzbKfVCjR

¡GRAN FINAL! Viernes 15 de mayo por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/1rTU9GGjwG — Exatlón México (@ExatlonMx) May 6, 2026

Fecha y dónde ver la gran final de Exatlón México

La gran final de Exatlón México 2026 se llevará a cabo el viernes 15 de mayo a las 20:30 horas, y podrá verse a través de Azteca UNO, el sitio oficial de TV Azteca y su aplicación en vivo, donde se definirá al campeón de la temporada.