Exatlón México hoy 11 de marzo de 2026: descubre qué equipo gana la Batalla Colosal y cómo se desarrolla la competencia en el reality deportivo de TV Azteca

El reality deportivo Exatlón México continúa generando emoción entre los fanáticos, y este 11 de marzo se llevará a cabo una de las pruebas más esperadas: la batalla colosal.

Este enfrentamiento es clave para los equipos, especialmente para el equipo rojo, que atraviesa una semana complicada y busca cambiar su destino.

Los escarlatas no han tenido los mejores resultados en los últimos días, por lo que el duelo de esta noche representa una oportunidad importante para recuperar confianza y volver a la senda del triunfo. La presión es alta, ya que el grupo quiere demostrar que todavía puede competir al más alto nivel.

¡Koke no decepciona a los Azules! 🔵👏 El 'Wizard' entrega el tercer punto Azul en su batalla contra el Mono. 🏃🏻‍♂️🚨#ExatlónMéxico 💚 EN VIVO AHORA

Lunes a viernes 🕣 8:30 PM, domingos 🕖 8:00 PM por Azteca UNO. 📺 pic.twitter.com/uaf0k523bO — Exatlón México (@ExatlonMx) March 11, 2026

En contraste, el equipo azul ha tenido un desempeño sobresaliente. Durante la jornada anterior lograron ganar varios desafíos importantes, consolidando su dominio dentro de la competencia y poniendo en aprietos a sus rivales.

Katia Gallegos brilló con la medalla transferible

Uno de los momentos destacados fue cuando Katia Gallegos, integrante del equipo azul, logró ganar la medalla transferible femenil. Además, los azules también se llevaron el duelo de los enigmas, lo que reforzó su ventaja en la semana.

Spoilers apuntan a un triunfo escarlata

De acuerdo con diversos sitios de spoilers, el equipo rojo podría ganar la batalla colosal de Exatlón México este 11 de marzo. Las predicciones señalan que la semana 24 podría comenzar a favorecer a los escarlatas, quienes intentarían iniciar una remontada dentro del reality.

Dónde ver Exatlón México EN VIVO

Los seguidores del programa pueden disfrutar Exatlón México en vivo a través de Azteca UNO a las 8:30 de la noche. También existe la opción de verlo en plataformas digitales como el sitio tvazteca.com o mediante la aplicación de TV Azteca en Vivo, donde se transmite el reality en tiempo real.