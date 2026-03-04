Exatlón México 3 de marzo: Se filtra el ganador de la Batalla Colosal de hoy martes | Foto: X @ExatlonMx

Se filtra el posible ganador de la Batalla Colosal en Exatlón México hoy martes 3 de marzo. Te contamos quién ganaría el duelo más explosivo

Exatlón México 2025 está por encender nuevamente la competencia con el duelo de la ‘Batalla Colosal’, una de las pruebas más esperadas por los atletas debido al gran premio que la producción pone en juego y que suele generar gran tensión entre los equipos.

Actualmente, el reality está dividido en dos escuadras:

Equipo Rojo: Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Karol Rojas y Benyamin Saracho.

Mati Álvarez, Mario Osuna, Paulette Galardo, Humberto Noriega, César Villaluz, Karol Rojas y Benyamin Saracho. Equipo Azul: Evelyn Guijarro, Koke Guerrero, Ernesto Cázares, Doris del Moral, Alexis Vargas, Katia Gallegos, Adrián Leo y Natali Brito.

Ambos equipos buscan consolidarse en esta etapa clave del programa.

¿Los Azules se sienten de vacaciones? 😱 Mientras que los Rojos replantean su estrategia para atacar sin fallar.



¿Qué pasará este miércoles en #ExatlónMéxico? Acompáñanos a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/0kOXrDRWmt — Exatlón México (@ExatlonMx) March 4, 2026

Lo que ocurrió en el último capítulo

Al inicio de la semana, los atletas disputaron la tradicional “Villa 360”, un duelo que otorga comodidades y beneficios importantes a los ganadores. En esta ocasión, los Azules volvieron a imponerse, asegurando su permanencia en la casa por varios días más.

Tras la derrota, el Equipo Rojo tuvo que regresar a la Barraca, donde deben vivir con lo más indispensable. Se trata de la segunda ocasión consecutiva en que pierden este beneficio, lo que aumenta la presión interna rumbo a los siguientes enfrentamientos.

¿Qué está en juego en la Batalla Colosal?

La Batalla Colosal suele ofrecer premios atractivos, como salidas del campamento o experiencias especiales, permitiendo que los competidores se despejen momentáneamente de la intensidad de la competencia. Por ello, es considerada una de las pruebas más motivantes de la semana.

De acuerdo con rumores que circulan en redes sociales, el equipo Azul podría llevarse la victoria este martes 3 de marzo, sumando otro triunfo frente a unos Rojos que ya acumulan varias derrotas en días recientes.