Batalla Colosal en Exatlón México 2026 hoy 5 de mayo: conoce quién gana el gran premio, resultados, equipos y lo más importante del duelo en vivo

Exatlón México se encuentra en su recta final y no quiere despedirse sin una batalla colosal de alto impacto. Este martes 5 de mayo se vivirá un enfrentamiento decisivo con un gran premio en juego, lo que mantiene la expectativa al máximo entre los seguidores del reality.

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Ayer, el equipo rojo mostró un gran desempeño al imponerse en ambos juegos por la súper villa 360, asegurando así una noche llena de comodidades en la mansión. Con este resultado, los escarlatas llegan con confianza, aunque saben que la competencia aún está lejos de definirse.

¿Quién gana la batalla colosal hoy?

Sin embargo, los spoilers del 5 de mayo apuntan a que el equipo azul podría llevarse la batalla colosal de Exatlón México. De acuerdo con estas filtraciones, los celestes buscarán recuperarse tras una derrota reciente y evitar caer en una racha negativa en la penúltima semana de competencia.

Los Rojos entran a la Súper Villa y llegó el momento de disfrutar, además de descansar. 👊 Mientras que los Azules deberán replantear su estrategia luego de dos derrotas.



¿Qué pasará este martes en #ExatlónMéxico? Nos vemos a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/iiyS7jkScw — Exatlón México (@ExatlonMx) May 5, 2026

El conjunto azul no ha tenido su mejor rendimiento en las últimas jornadas, pero cuenta con atletas como Evelyn y Alexis, quienes atraviesan un gran nivel competitivo. Esto podría ser clave para revertir el panorama y pelear el triunfo en un duelo que promete ser intenso.

A pesar de los rumores, los seguidores del equipo rojo no deben perder la esperanza, ya que los spoilers no siempre son definitivos. En Exatlón México, cualquier resultado puede cambiar, y los escarlatas aún tienen herramientas para sorprender en la competencia.

¿Quiénes están en riesgo de eliminación?

En cuanto a la etapa de eliminación, en la semana 32 las mujeres son quienes se encuentran en mayor riesgo. Aunque Mati Álvarez ya está instalada en la semana final, otras atletas como Paulette, Jazmín, Katia y Evelyn podrían enfrentarse en un duelo clave por la permanencia.

Todo dependerá del desempeño en la serie por la supervivencia, que será determinante para definir quién continúa en la competencia y quién se despide del sueño dentro del reality más exigente de la televisión.

¿cDónde ver la final de Exatlón México?

La gran final de Exatlón México 2026 se disputará el viernes 15 de mayo a las 8:30 de la noche (hora de la CDMX). El evento podrá verse en Azteca UNO, en la app de TV Azteca en vivo y en su sitio web oficial,