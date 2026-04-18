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Exatlón México 2026: quién gana la Supervivencia hoy 17 de abril

El equipo azul apunta a ganar la Supervivencia tras dominar la semana, mientras la tensión crece en la competencia.



Foto: Exatlón

La tensión aumenta en Exatlón México, donde el duelo de Supervivencia marcará un punto clave en la competencia, justo cuando el reality entra en su fase más intensa y cada prueba se vuelve determinante.

Con el cierre de la semana cada vez más cerca, los atletas enfrentan circuitos exigentes que ponen a prueba su resistencia física y mental, en una lucha constante por evitar la eliminación y mantenerse en la contienda.

Durante los últimos días, el equipo azul ha mostrado una clara ventaja competitiva, acumulando triunfos en distintas pruebas y generando una inercia positiva que podría reflejarse en el resultado de la Supervivencia.

De acuerdo con versiones que circulan entre seguidores del programa, todo apunta a que los azules serían quienes se lleven la victoria en este enfrentamiento clave.

Participantes eliminados recientemente

Semana a semana, la competencia se vuelve más exigente y varios atletas ya han quedado fuera del reality. Entre los eliminados más recientes se encuentran:

  • Ella Bucio (rojo)
  • Natali Brito (azul)
  • Ernesto Cázares (azul)
  • César Villaluz (rojo)
  • Koke Guerrero (azul)

Estas salidas reflejan la alta exigencia del programa y lo cerrado de la competencia.

Pruebas clave de la semana

En los últimos días se han disputado distintas competencias que han marcado el rumbo del juego:

  • Villa 360
  • Duelo de los Enigmas
  • Power Tokens (varonil y femenil)
  • Duelo por los fanáticos

Cada una de estas pruebas influye directamente en las ventajas y condiciones de los equipos rumbo a la eliminación.

Horario y dónde ver Exatlón México

El reality puede seguirse a través de la señal de TV Azteca:

  • 🗓️ Lunes a viernes: 20:30 horas
  • 🗓️ Domingos: 20:00 horas
  • 📺 Canal: Azteca Uno
  • 💻 Streaming: sitio oficial de TV Azteca