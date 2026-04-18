Exatlón México 2026: quién gana la Supervivencia hoy 17 de abril

El equipo azul apunta a ganar la Supervivencia tras dominar la semana, mientras la tensión crece en la competencia.

La tensión aumenta en Exatlón México, donde el duelo de Supervivencia marcará un punto clave en la competencia, justo cuando el reality entra en su fase más intensa y cada prueba se vuelve determinante.

Con el cierre de la semana cada vez más cerca, los atletas enfrentan circuitos exigentes que ponen a prueba su resistencia física y mental, en una lucha constante por evitar la eliminación y mantenerse en la contienda.

Durante los últimos días, el equipo azul ha mostrado una clara ventaja competitiva, acumulando triunfos en distintas pruebas y generando una inercia positiva que podría reflejarse en el resultado de la Supervivencia.

De acuerdo con versiones que circulan entre seguidores del programa, todo apunta a que los azules serían quienes se lleven la victoria en este enfrentamiento clave.

Participantes eliminados recientemente

Semana a semana, la competencia se vuelve más exigente y varios atletas ya han quedado fuera del reality. Entre los eliminados más recientes se encuentran:

Ella Bucio (rojo)

(rojo) Natali Brito (azul)

(azul) Ernesto Cázares (azul)

(azul) César Villaluz (rojo)

(rojo) Koke Guerrero (azul)

Estas salidas reflejan la alta exigencia del programa y lo cerrado de la competencia.

Pruebas clave de la semana

En los últimos días se han disputado distintas competencias que han marcado el rumbo del juego:

Villa 360

Duelo de los Enigmas

Power Tokens (varonil y femenil)

Duelo por los fanáticos

Cada una de estas pruebas influye directamente en las ventajas y condiciones de los equipos rumbo a la eliminación.

Horario y dónde ver Exatlón México

El reality puede seguirse a través de la señal de TV Azteca: