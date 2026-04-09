Exatlón México 2026: ¿Quién gana la supervivencia hoy 8 de abril?

El reality Exatlón México vive una jornada clave con la primera supervivencia, donde un equipo evitará la eliminación de sus atletas.

La competencia en Exatlón México entra en una fase determinante este 8 de abril con la disputa de la primera supervivencia, un duelo que puede cambiar el rumbo del juego en la recta final del reality.

De acuerdo con versiones que circulan entre seguidores y spoilers, el equipo azul tendría ventaja para llevarse la victoria en esta prueba, gracias a su rendimiento reciente. Sin embargo, otras filtraciones apuntan a que el equipo rojo podría dar la sorpresa en una jornada que promete máxima tensión.

La importancia de este enfrentamiento radica en que el equipo ganador asegura la protección de todos sus integrantes, mientras que el perdedor deberá enviar a una de sus atletas femeninas al riesgo de eliminación, lo que impacta directamente en la estrategia y la moral del grupo.

Qué está en juego hoy en Exatlón México

Además de la supervivencia, este episodio también mantiene en disputa la medalla varonil, un incentivo adicional que puede marcar diferencias individuales entre los competidores y fortalecer posiciones dentro del juego.

Equipos en competencia

Equipo rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Gallardo

Humberto Noriega

Karol Rojas

Benyamin Saracho

Equipo azul:

Evelyn Guijarro

Alexis Vargas

Valery Carranza

Katia Gallegos

Adrián Leo

¿Por qué es tan importante la supervivencia?

La llamada supervivencia es una de las pruebas más cruciales del programa, ya que define qué equipo se mantiene completo y cuál deberá enfrentar una posible baja. En esta instancia, la presión recae principalmente en las mujeres, quienes son las que podrían quedar en peligro de eliminación.

Cada circuito exige no solo resistencia física, sino también concentración y fortaleza mental, elementos clave para superar los obstáculos y asegurar la permanencia en la competencia.

Dónde y cuándo ver Exatlón México

El programa se transmite de lunes a viernes a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) a través de Azteca Uno, así como en plataformas digitales de TV Azteca.