Exatlón México 2026: ¿quién gana la Villa 360 hoy 20 de abril?

El Exatlón México vive un duelo clave por la Villa 360 este 20 de abril, con rumores que apuntan a un posible triunfo del equipo rojo.

La competencia en Exatlón México entra en su etapa más intensa y este lunes 20 de abril se disputa uno de los premios más importantes: La Villa 360, el espacio que ofrece mejores condiciones de descanso y recuperación para los atletas.

Con la reciente eliminación de Karol Rojas, la presión aumenta para ambos equipos, que saben que cada enfrentamiento puede ser determinante rumbo al cierre de la temporada.

Spoilers apuntan a posible triunfo rojo

De acuerdo con filtraciones difundidas en redes sociales, el equipo rojo podría recuperar la Villa 360 en la jornada de hoy, rompiendo así la racha dominante del conjunto azul.

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente, por lo que el resultado definitivo se conocerá hasta la transmisión del programa.

El duelo es clave, ya que los rojos han pasado varias semanas en condiciones más complicadas, lo que podría cambiar radicalmente su rendimiento en la recta final.

Equipo azul busca mantener su dominio

El equipo azul llega con ventaja anímica tras una serie de victorias recientes, lo que les ha permitido mantenerse por más de un mes en la Villa 360.

Su objetivo es claro: defender el territorio y evitar que los rojos recuperen confianza en un momento decisivo de la competencia.

Rojos, obligados a reaccionar tras eliminación

La salida de Karol Rojas marcó un golpe importante para el equipo rojo, tanto en lo deportivo como en lo emocional.

A pesar de ello, los escarlatas confían en que la reducción del equipo les permita mejorar su estrategia y rendimiento, buscando revertir la tendencia negativa de las últimas semanas.

Uno de los atletas más afectados, Benjamín, dejó claro que el equipo está enfocado en seguir adelante pese a la baja.

¿A qué hora se confirma el resultado?

El desenlace del enfrentamiento por la Villa 360 se conocerá durante la transmisión de este lunes:

🕣 20:30 horas (tiempo del centro de México)

📡 A través de la señal oficial del programa

Hasta entonces, los seguidores deberán tomar los spoilers con cautela, ya que la competencia se ha caracterizado por ser muy cerrada e impredecible.