Descubre quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy 30 de marzo de 2026. Conoce el resultado, equipos y todos los detalles del duelo

Este lunes 30 de marzo se vivirá un intenso enfrentamiento por la Villa 360 en Exatlón México 2026. Ambos equipos buscarán quedarse con las comodidades que ofrece este premio, en un momento clave donde la competencia se vuelve cada vez más exigente.

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La jornada anterior dejó un momento complicado para el equipo rojo, tras la dolorosa eliminación de César Villaluz. Aunque el golpe fue fuerte, el equipo escarlata sabe que no puede quedarse en el pasado y debe enfocarse en lo que viene.

Duelo de permanencia decisivo

Todo se definió luego de que el equipo azul ganara una de las pruebas de supervivencia, obligando a Villaluz a enfrentar el duelo de eliminación contra Leo. A pesar de su esfuerzo, el experimentado beisbolista logró imponerse, dejando fuera a un elemento importante del equipo rojo.

Tras la eliminación, el equipo rojo llega con sed de revancha y con la intención de dar un golpe de autoridad. Su objetivo es demostrar que su buen nivel continúa y que pueden sobreponerse a la baja sufrida.

Por su parte, el equipo azul no atraviesa su mejor momento, ya que han surgido tensiones internas, especialmente con Valery, lo que podría afectar su rendimiento en la competencia de esta noche.

Favoritos para ganar la Villa 360

Debido al impulso del equipo rojo y los conflictos en el azul, todo apunta a que los escarlatas podrían ser los favoritos para quedarse con la Villa 360 en este episodio. Sin embargo, nada está definido hasta que se compita.

Dónde ver el episodio de hoy

Para conocer el resultado final, será necesario ver el episodio 157 de Exatlón México, que se transmitirá por Azteca UNO a las 8:30 de la noche. Aunque existen rumores y predicciones, solo el programa revelará quién se queda con la victoria.