Descubre quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy 6 de abril de 2026, resultados, equipos y todo lo ocurrido en la competencia del reality

Este lunes 6 de abril arranca la semana 28 de Exatlón México 2026, y lo hace con uno de los enfrentamientos más esperados: el juego por la Villa 360.

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Todo apunta a un inicio intenso, donde ambos equipos buscarán imponer condiciones desde el primer día. La gran pregunta es si el equipo rojo aprovechará el momento de debilidad de los azules para tomar ventaja.

En el último episodio se vivió un momento clave con la salida de Adrián Leo tras eliminar a Koke Guerrero, una de las máximas figuras del equipo azul.

El llamado “hechicero del aire” dejó una huella importante en la competencia, ya que nunca había sido eliminado antes de la etapa final. Su salida representa un golpe anímico fuerte para los azules, que ahora deberán reorganizarse sin su líder.

Filtraciones apuntan a victoria del equipo rojo

De acuerdo con filtraciones de insiders, el equipo rojo sería el ganador de la Villa 360 este 6 de abril. Este resultado estaría respaldado por el impulso que traen tras su victoria en la serie de supervivencia. Sin embargo, todo sigue siendo especulación hasta que la transmisión oficial lo confirme.

Actualmente, el equipo azul cuenta solo con 5 integrantes, lo que los coloca en clara desventaja. Aunque siguen siendo considerados de los más fuertes de la temporada, el desgaste físico acumulado podría pasarles factura. Competidores como Mono Osuna intentarán llevarlos al límite para equilibrar la balanza.

Lista de eliminados en la temporada 2026

La competencia ha dejado múltiples bajas importantes, entre ellas: Koke Guerrero, Ernesto Cázares, César Villaluz, Adrián Medrano, Samanta Rodríguez, Ella Bucio, Emilio Rodríguez y otros atletas tanto del equipo rojo como azul. Las lesiones también han sido factor clave, afectando el rendimiento de varios participantes a lo largo de la temporada.

Dónde ver Exatlón México en vivo

Los episodios de Exatlón México se pueden ver en Azteca UNO, el sitio web tvazteca.com y la app TV Azteca en Vivo. La transmisión es de lunes a viernes a las 8:30 PM, mientras que los domingos inicia a las 8:00 PM, donde suelen definirse los momentos más importantes de la semana.