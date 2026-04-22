Descubre quién gana la Batalla Colosal en Exatlón México hoy 21 de abril de 2026. Resultados, spoilers y todo lo que pasó en tiempo real

Después de varios días complicados, el equipo rojo de Exatlón México finalmente logró reaccionar y recuperar sensaciones positivas. Ahora, la gran incógnita es si podrán mantener esta buena racha en una de las pruebas más importantes de la temporada: la batalla colosal de este 21 de abril.

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¿Quién ganaría la batalla colosal?

De acuerdo con distintos spoilers que circulan en redes, el equipo rojo sería el favorito para llevarse la victoria en esta prueba. Se habla de un cambio de inercia a partir de la semana 30, donde los escarlatas comenzarían a dominar las competencias clave.

El propio Antonio Rosique adelantó que el premio de esta batalla será uno de los más atractivos de toda la temporada. El equipo ganador obtendrá un viaje grupal a España, lo que aumenta considerablemente la motivación de los atletas.

Los azules aún pueden dar la sorpresa

A pesar del favoritismo rojo, no se puede descartar al equipo azul, que venía mostrando un dominio sólido en semanas anteriores. Los spoilers no siempre se cumplen, y el conjunto liderado por Evelyn podría dar la campanada en cualquier momento.

Regreso a la Villa 360

Otro logro importante del equipo rojo fue su regreso a la Villa 360, después de pasar un mes en la barraca metálica. Este cambio representa una mejora significativa en sus condiciones de descanso y preparación.

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Nos vemos esta noche en #ExatlónMéxico a las 8:30 P.M. por Azteca UNO. pic.twitter.com/Fe8K3j7JeI — Exatlón México (@ExatlonMx) April 21, 2026

La batalla colosal promete ser uno de los momentos más intensos de la semana, ya que ambos equipos tienen mucho en juego. La combinación de premio, orgullo y momento anímico hace que este duelo sea imperdible.

¿Dónde ver Exatlón México en vivo?

Si quieres seguir el programa en tiempo real, puedes verlo a través de Azteca UNO a las 8:30 PM, excepto los domingos que inicia a las 8:00 PM.