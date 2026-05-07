Descubre quién gana la medalla grupal en Exatlón México hoy 6 de mayo de 2026 y conoce todos los detalles del emocionante duelo

La competencia en Exatlón México 2026 entra en un momento decisivo, ya que este martes 6 de mayo se disputa una de las pruebas más importantes de la temporada: la medalla grupal, premio que podría darle una vida extra a algún atleta y cambiar completamente el rumbo de la eliminación.

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Las preseas grupales han tomado gran relevancia en esta etapa del reality debido a que pueden convertirse en una auténtica salvación para los competidores que están en riesgo de abandonar la competencia. Por ello, tanto el equipo rojo como el azul saldrán con todo para quedarse con la victoria.

Prepárate para todo el chismecito que traen para ti Chicken, Diana y Chacorta en #ElOtroLadoDeLosRealities. 🔥👀🟢#ExatlónMéxico #PodcastEnAzteca pic.twitter.com/wjIYsYPwmN — Exatlón México (@ExatlonMx) May 7, 2026

Equipo azul sería el favorito para ganar

De acuerdo con distintos portales de spoilers y filtraciones en redes sociales, el equipo azul sería el ganador de la medalla grupal esta noche. Los azules llegan motivados luego de conquistar recientemente la batalla colosal, resultado que fortaleció la confianza del equipo.

Cada día en #ExatlónMéxico las pruebas para nuestros atletas los retan a seguir dando su máximo esfuerzo. ¡Prepárate para un miércoles Colosal! 💪



Nos vemos a las 8:30 P.M. por Azteca UNO.

¡GRAN FINAL! Viernes 15 de mayo. pic.twitter.com/7hY01ezbpq — Exatlón México (@ExatlonMx) May 6, 2026

Pese a los pronósticos, el equipo rojo no piensa rendirse fácilmente. Actualmente cuentan con la medalla transferible de Mono, pero buscarían conseguir otra más para proteger a atletas como Paulette o Jazmín, quienes podrían quedar expuestas ante una posible eliminación frente a Katia.

Los Azules regresaron derrotados tras perder la Súper Villa, pero bueno, al menos no fueron a la Barraca.#ExatlónMéxico ¡𝟏𝟓 𝐝𝐞 𝐦𝐚𝐲𝐨, 𝐆𝐑𝐀𝐍 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋! Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/gvalyftufW — Exatlón México (@ExatlonMx) May 6, 2026

Spoilers apuntan a una eliminación femenina

En cuanto a la eliminación de esta semana, las filtraciones indican que Katia Gallegos o Jazmín Hernández serían las atletas con mayor riesgo de abandonar Exatlón México. Mientras tanto, insiders aseguran que Paulette, Evelyn y Mati ya tendrían prácticamente asegurado su lugar en la semana final.