Exige Ángel García Yáñez frenar feminicidios e inseguridad en Morelos

Reconoció la movilización de colectivos feministas que exigen acciones contra la violencia de género y advierte falta de estrategia de seguridad en la entidad

Ante el incremento de la inseguridad y los recientes feminicidios registrados en Morelos, entre ellos los de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Kimberly Joselin Ramos y Aylín Rodríguez Fernández, el senador del Partido Revolucionario Institucional, Ángel García Yáñez, exigió a las autoridades federales y al gobierno estatal actuar para frenar la violencia y garantizar condiciones de paz y seguridad para estudiantes, trabajadores y la población.

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El senador sostuvo que estos hechos evidencian la falta de resultados de las autoridades federales y estatales en materia de seguridad, así como la ausencia de una estrategia de prevención y combate a la delincuencia en Morelos, lo que ha generado preocupación entre la comunidad estudiantil y la población.

García Yáñez también lamentó el feminicidio de Carla Toledo Gómez y señaló que estos casos han provocado temor e incertidumbre entre estudiantes y habitantes de la entidad.

Al reconocer la labor de colectivos feministas de Morelos que se han manifestado para exigir estrategias institucionales que prevengan la violencia de género, indicó que estas movilizaciones reflejan la exigencia social de acciones concretas frente a la violencia, aunque advirtió que resultan insuficientes ante la falta de respuesta de las autoridades.

“Es lamentable que no se cuente con una estrategia de prevención del delito que garantice la seguridad de las y los estudiantes en diversos espacios educativos, pero más lamentable es que las autoridades de seguridad locales y federales no den respuesta a las demandas de la sociedad del estado, quienes exigen un alto a la inseguridad”.

García Yáñez advirtió que desde el Senado de la República continuará alzando la voz para exigir acciones concretas de prevención y combate a la delincuencia, así como el reforzamiento de la seguridad en las inmediaciones de los planteles educativos y en los espacios públicos de Morelos.