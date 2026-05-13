Exige Sheinbaum investigación por crimen de dirigente de Morena en Chihuahua

La presidenta rechazó vincular el crimen con el contexto político sin pruebas y tomó distancia de movilizaciones partidistas contra la gobernadora Maru Campos

Al rechazar vincular el asesinato de una dirigente municipal de Morena en Chihuahua con el contexto político local sin elementos probatorios, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió una investigación sobre el homicidio, que ocurrió en el marco de tensiones entre Morena y el gobierno estatal.

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“Sobre el caso de la compañera que falleció, tiene que hacerse la investigación. Sería muy aventurado decir que tiene que ver con el contexto que estás planteando”, declaró la mandataria y afirmó que corresponde a las autoridades ministeriales establecer el móvil y castigar a los responsables.

El posicionamiento ocurrió después de que se mencionara que el esposo de la víctima permanece hospitalizado tras el ataque.

La mandataria también marcó distancia entre el gobierno federal y la convocatoria de Morena para movilizarse en Chihuahua con el objetivo de impulsar acciones políticas contra la gobernadora Maru Campos.

Señaló que se trata de decisiones internas del partido y afirmó que no existe intervención del Ejecutivo federal en esa estrategia. Incluso dijo que conoció la convocatoria hasta la noche previa.

Sobre la situación política y de violencia en el estado de Chihuahua, la presidencia tomó distancia de la convocatoria de Morena para iniciar un juicio de procedencia contra la gobernadora María Eugenia Campos.

No obstante, se reconoció que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua carece de autonomía técnica, pues depende legalmente del Poder Ejecutivo local.