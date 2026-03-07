Expectación en Guadalajara por el desafío de banderilleros con toros de Tequisquiapan

Gran expectación en la Plaza de Toros Nuevo Progreso por la corrida de banderilleros con toros de Tequisquiapan.

Gran expectación ha despertado entre la afición tapatía la corrida programada para este domingo 8 de marzo a las 16:30 horas en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, donde se anuncia un atractivo desafío de banderilleros con toros de la ganadería de Tequisquiapan, propiedad de los ganaderos Fernando de la Mora y Jorge Fernando Clasing.

El cartel reúne a tres matadores que se distinguen por su solvencia en el tercio de banderillas: el hidrocálido Leo Valadez, el venezolano Jesús Enrique Colombo y el mexicano André Lagravere, quienes protagonizarán una tarde que promete intensidad y competencia en uno de los tercios más espectaculares de la lidia.

El encierro de Tequisquiapan quedó debidamente reseñado con seis ejemplares que promedian 531 kilogramos, destacando por su variedad de pelajes —entre ellos cárdenos y negros— y por una cornamenta bien armada, características que han despertado interés entre los aficionados que siguen con atención la presentación del ganado en el coso tapatío.

La combinación resulta particularmente atractiva por el momento que atraviesan los tres espadas. Leo Valadez, uno de los toreros mexicanos con mayor actividad internacional, buscará reafirmar su sitio ante su público; por su parte, Jesús Enrique Colombo llega precedido de su reconocido dominio con los palos, suerte que ha convertido en una de sus cartas fuertes en las plazas del continente; mientras que André Lagravere completa el cartel con su entrega y estilo vibrante.