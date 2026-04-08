Exploración espacial plantea dilema entre ciencia y pobreza global: Sheinbaum

La presidenta de México reconoció el valor científico de la misión Artemis II, pero planteó el dilema entre la inversión espacial y la pobreza global.

Al reconocer el valor científico de la exploración espacial y el desarrollo tecnológico impulsado por potencias, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que estos avances abren una discusión sobre el uso de recursos a escala global, frente a la existencia de millones de personas en pobreza.

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La mandataria destacó que la exploración espacial ha generado innovaciones en medicina, ingeniería y tecnología digital, que posteriormente se integran a la vida cotidiana.

En ese sentido, hizo referencia a los beneficios del programa Apolo, cuyos desarrollos tuvieron aplicaciones en múltiples sectores productivos y científicos.

Sin embargo, Sheinbaum subrayó que estos avances plantean una tensión entre la inversión en proyectos espaciales y la persistencia de la pobreza, lo que abre un debate sobre prioridades globales.

La presidenta afirmó que esta situación no invalida la investigación científica, pero sí obliga a reflexionar sobre la distribución de los beneficios del conocimiento y el equilibrio entre innovación tecnológica y bienestar social.

El posicionamiento se da en un contexto donde la exploración espacial retoma impulso con nuevas misiones, mientras los gobiernos enfrentan retos de desigualdad, desarrollo y acceso a oportunidades.