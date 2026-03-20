Una fuerte explosión, presuntamente causada por acumulación de gas, dejó varias viviendas en ruinas en el pueblo de Magdalena Zacahuiztla

Una situación de emergencia se vive en las inmediaciones de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla, luego de que una fuerte explosión por acumulación de gas provocara el derrumbe de diversas viviendas, dejando un saldo preliminar de varias personas heridas y atrapadas.

El incidente tuvo lugar específicamente en un inmueble ubicado en la calle La Magdalena, esquina con la calle Monterrey, en el pueblo de Magdalena Zacahuiztla. La magnitud del estallido fue tal que las estructuras de las casas aledañas quedaron reducidas a escombros.

Labores de rescate en Magdalena Zacahuiztla

Tras el estruendo, los vecinos de la zona fueron los primeros en alertar a las autoridades. Según testimonios de los residentes, se teme que existan varias personas bajo los escombros, ya que aseguran haber escuchado gritos de auxilio tras el colapso de las techumbres y muros.

Al sitio han arribado diversos equipos de emergencia, quienes trabajan de manera intensiva para remover los restos de las edificaciones y localizar a las víctimas.

“Hay personas heridas en los escombros; la fuerza de la explosión dejó las casas en ruinas”, señalaron testigos en el lugar de los hechos.

Reporte de lesionados

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un conteo oficial del número de heridos o posibles víctimas fatales. La prioridad de los cuerpos de rescate se mantiene en la búsqueda activa entre los restos de las viviendas afectadas en esta zona de Coacalco.

Se recomienda a la población evitar la zona de la Plazoleta Principal La Magdalena Huizachitla para facilitar el paso de las ambulancias y unidades de Protección Civil que continúan llegando al punto del siniestro.