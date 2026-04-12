Expo Jersey 2026 llega a CDMX: fechas, horarios y sede del evento de playeras de fútbol retro

Expo Jersey 2026 llega a Ciudad de México con lo mejor de playeras retro de fútbol. Consulta fechas, horario, sede y detalles del evento en CDMX

La Copa del Mundo 2026 está a solo dos meses de iniciar, y la Ciudad de México ya se prepara con un evento especial para los aficionados del futbol y la moda deportiva: la Expo Jersey 2026, una edición que reunirá lo mejor de los jerseys retro y actuales.

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El icónico Frontón México, ubicado en la capital del país, será el punto de encuentro donde los asistentes podrán encontrar jerseys retro de clubes y selecciones nacionales e internacionales, además de armar sus outfits mundialistas rumbo al torneo.

Uno de los grandes atractivos será la participación de Panini, que pondrá a la venta el nuevo álbum del Mundial 2026, así como las tradicionales estampas para comprar, intercambiar y completar la colección.

Participación internacional en la Expo

La Expo no solo contará con vendedores mexicanos, ya que también habrá expositores de distintos países como Argentina, Colombia, Estados Unidos y Guatemala, quienes llevarán jerseys de sus ligas y selecciones para los aficionados.

Fechas, horarios y sede confirmados

El evento se realizará el sábado 30 y domingo 31 de mayo de 2026, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, teniendo como sede el Frontón México, ubicado en Bucareli #118, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Una de las mejores noticias es que el acceso a la Expo Jersey 2026 será completamente gratuito, además de que se permitirá la entrada con mascotas, convirtiéndolo en un evento familiar para todos los aficionados.

Recomendaciones para los asistentes

Aunque la entrada es libre, los precios de los jerseys pueden variar dependiendo de cada expositor, por lo que se recomienda llevar presupuesto y planificación previa. La invitación es a prepararse para encontrar piezas únicas y vivir una experiencia previa al Mundial 2026 en México.