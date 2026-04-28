Extradición de Farías avanza bajo cooperación con Argentina: Sheinbaum

La presidenta informó que la extradición o deportación del exmarino se gestiona bajo acuerdos de cooperación con Argentina, con el objetivo de evitar un conflicto político bilateral.

Al señalar que existe una orden de aprehensión en su contra y que el caso se atiende en el marco de la cooperación en materia de justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el vicealmirante Fernando Farías enfrenta un proceso de extradición en coordinación con autoridades de Argentina.

“Es una persona que está siendo investigada, que tiene una orden de aprehensión y que en el marco de colaboración que se tiene en materia de justicia y seguridad, pues es importante que se extradite o que se deporte”, afirmó.

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La mandataria indicó que el proceso se desarrolla conforme a los mecanismos bilaterales vigentes y que la resolución dependerá de las autoridades competentes en ambos países. No precisó los delitos imputados ni el estado procesal del caso.

Sheinbaum expresó que espera que el procedimiento no se convierta en un conflicto político entre México y Argentina, al tratarse de un asunto de carácter judicial que se atiende bajo reglas de cooperación internacional.

“No, pues que es una persona que está siendo investigada”, reiteró al referirse a la naturaleza del caso.

El proceso de extradición coloca el caso en el ámbito de coordinación entre sistemas judiciales, donde las autoridades deberán resolver la entrega o permanencia del implicado conforme a tratados y procedimientos legales.

Sheinbaum indicó que espera que el proceso no derive en un conflicto político entre ambos países, al tratarse de un asunto judicial.

La conducción del caso por la vía institucional busca mantener la relación bilateral en términos de cooperación jurídica, mientras se define la situación legal del vicealmirante.