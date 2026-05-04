Extradición queda abierta sin plazo en caso Sinaloa, tras solicitud incompleta: Sheinbaum

La ausencia de un plazo perentorio implica que el proceso puede prolongarse hasta que Estados Unidos entregue información adicional, informó la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el proceso de extradición vinculado al caso Sinaloa se mantiene en una fase administrativa sin plazo obligatorio, luego de que la solicitud de detención provisional enviada por Estados Unidos no acreditó la urgencia requerida.

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“La fiscalía determinó que no se aportaron elementos que acrediten la urgencia”, señaló al referirse a la opinión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) tras revisar la petición.

La revisión derivó en que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitara información adicional al país requirente. Sin esa acreditación, el caso no se turna a un juez y no inicia el plazo de 60 días para formalizar la extradición.

“El juez de control es quien determina la procedencia de la detención, no la fiscalía ni la Secretaría de Relaciones Exteriores”, indicó la presidenta al precisar que la fase judicial depende de que se presenten pruebas suficientes.

La ausencia de un plazo perentorio implica que el proceso puede prolongarse hasta que Estados Unidos entregue información adicional o presente una solicitud formal. Mientras ello no ocurra, el expediente permanece sin judicialización.

“Nosotros no protegemos a nadie, pero todo se hace conforme a la ley”, afirmó la mandataria.

En paralelo, la presidenta rechazó las acusaciones de corrupción derivadas de la difusión del caso y sostuvo que no existe resolución judicial que vincule a las personas señaladas con delitos. Indicó que las autoridades actúan sin prejuzgar.

“Si hay una persona vinculada con corrupción o delincuencia, se actúa sin importar el partido”, sostuvo.

La administración federal señaló que ha impulsado medidas como la reducción de privilegios, ajustes al gasto público, eliminación de pensiones elevadas y propuestas para impedir la reelección y el nepotismo en cargos públicos.

El gobierno atribuyó la difusión de acusaciones a una campaña mediática impulsada por sectores opositores y sostuvo que sus principios se basan en honestidad, defensa de la soberanía y bienestar social.

El proceso de extradición permanece detenido en su fase inicial hasta que el país requirente entregue elementos que acrediten la urgencia o formalice la solicitud con pruebas completas.