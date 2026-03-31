Fallo por cancelación de taxímetros digitales permite investigación política

Un tribunal internacional validó la cancelación del contrato de tabletas para taxímetros, caso que abre la puerta a revelar presuntas irregularidades, vínculos empresariales y posibles implicaciones políticas

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado en ese momento por Claudia Sheinbaum, obtuvo un fallo favorable en arbitraje internacional tras la cancelación del proyecto de tabletas electrónicas para sustituir taxímetros, luego de una controversia promovida por empresas bajo un tratado con Estados Unidos.

LEE ADEMÁS: Pago de tenencia y refrendo 2026 en CDMX y Edomex: fecha límite, dónde pagar y evitar recargos

La presidenta anticipó que la resolución permitirá transparentar el “entramado completo” del caso, lo que podría derivar en nuevas revisiones de contratos en el sector transporte.

El esquema obligaba a concesionarios a adquirir dispositivos con costos elevados y sin consulta previa, lo que generó inconformidad entre taxistas que cuestionaron la viabilidad del modelo y el proceso de selección.

Investigaciones internas detectaron irregularidades en la asignación del contrato, por lo que la administración decidió cancelar el proyecto dentro del marco legal, lo que derivó en un litigio internacional por supuestas afectaciones a inversiones.

El tribunal resolvió que no hubo violación a acuerdos comerciales, al reconocer que la cancelación se apegó a derecho, lo que permite ahora difundir información antes reservada.

Registros judiciales en Estados Unidos contienen testimonios y documentos sobre negociaciones, contactos con funcionarios y compromisos políticos, elementos que el gobierno federal prevé revelar en próximos informes.

El seguimiento del caso contó con la participación de la Secretaría de Economía y exfuncionarios como Graciela Márquez, Tatiana Clouthier, Raquel Buenrostro, Marcelo Ebrard y Andrés Lajous.