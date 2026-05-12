Fanki cancela boletos para Cruz Azul vs Chivas tras error en precios

Aficionados de Cruz Azul y Chivas que adquirieron entradas para la semifinal de ida exhibieron a la plataforma

Una vez más la boletera del Estadio Azteca se ha visto envuelta en una polémica que ha enardecido a los aficionados, ahora de cara a la semifinal de ida entre Cruz Azul y Chivas.

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La plataforma Fanki inició desde el lunes la venta de boletos para el partido de este miércoles, pero lo hizo con un precio bastante accesible de 113.92 pesos, el cual era erróneo.

Eso no era problema de los aficionados que alcanzaron a ver ese precio disponible, por lo que adquirieron sus entradas y el cobro les fue hecho en sus tarjetas bancarias.

Pero al darse cuenta del error en los precios, la boletera echó para atrás las compras realizadas y canceló los boletos, lo cual provocó una vez más la molestia de los aficionados, que ya tiro por viaje tienen problemas con esta boletera.

En redes sociales, diversos usuarios publicaron lo sucedido con Fanki y la cancelación de sus entradas, con todo y que ya les habían hecho el cargo bancario.

Por supuesto que muchos aficionados se quejaron vía digital con la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), porque la boletera no solo no les respetó el precio exhibido, sino que les canceló la compra cuando ya el cargo está hecho.

Hasta el martes por la tarde, Fanki no hizo ningún comentario público al respecto, por lo que una vez más esta empresa se ha visto envuelta en escándalos por perjudicar a los aficionados.

TREMENDO ERROR🚨



La plataforma de Fanki había puesto todos los boletos para la semifinal entre Cruz Azul y Chivas en 113 pesos‼️🤯



Esto para el partido en el Estadio Banorte y los usuarios que compraron boletos denuncian que se los quieren cancelar👀#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/lWt6Oz8kf8 — La Octava Sports (@laoctavasports) May 12, 2026

Puras fallas y precios abusivos

Cabe recordar que en el regreso del América al Estadio Banorte para el Clásico Joven ante Cruz Azul a principios de abril, además de los altos costos de los boletos, los cuales alcanzaron hasta los 9 mil pesos, la plataforma ofreció lugares en el estacionamiento general del inmueble en poquito más de mil pesos.

Y antes de eso, a finales del 2025 su sistema colapsó tan solo en la preventa del juego México vs. Portugal, con el que el Estadio Banorte se reinauguró el 28 de marzo pasado.

Alegaron que fueron “víctimas de un ataque cibernético” y por ello tuvieron que mover las fechas del inicio del boletaje. Sin embargo, de nueva cuenta volvió a fallar, con lo que los aficionados mostraron su muy mala experiencia con Fanki, boletera que nada más no da el ancho.

Ante la cancelación unilateral de boletos en preventa por parte de la boletera @Fankisports

para el partido Cruz Azul-Chivas, la @Profeco invita a las personas afectadas a presentar su queja a través del Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 y 800 468 8722 o a los correos… pic.twitter.com/8GGUp36mWa — Profeco (@Profeco) May 12, 2026

Lista de precios para Cruz Azul vs. Chivas