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FARO Milpa Alta celebra 9 años con festival cultural gratuito “Momotia”

Música, danza, teatro y actividades comunitarias llenarán de vida el recinto durante dos días



La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la celebración del noveno aniversario de la FARO Milpa Alta Miacatlán, que se llevará a cabo con el festival “Momotia”, una jornada cultural de entrada libre que reunirá música, danza, teatro y actividades comunitarias.

El evento se realizará los días 24 y 25 de abril en este espacio ubicado en Milpa Alta, con una programación diseñada para públicos de todas las edades y con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del arte.

“Momotia”: crecimiento y comunidad

El concepto de esta edición, “Momotia”, proviene del náhuatl y significa crecimiento. La temática da continuidad a “Yolitia”, el eje del año anterior, enfocado en el renacer comunitario, ahora consolidado en una etapa de expansión cultural.

Las actividades incluyen presentaciones musicales, espectáculos escénicos, talleres, dinámicas para infancias y rifas de productos elaborados por la comunidad del recinto.

Música y espectáculos para todos los gustos

El programa arranca el viernes 24 de abril a las 15:00 horas con la participación del Mariachi Los Generales, seguido por la Banda de Viento del taller de la FARO y la Compañía de Danza Quetzal.

Más tarde, el público podrá disfrutar del espectáculo “De bombo y platillo” a cargo de la Orquesta La Bulla, que mezcla música, clown y artes circenses. También habrá exhibiciones de salsa y bachata con Milpartanos de la Salsa y el cierre musical correrá a cargo de La Gozadera Orquesta, con ritmos afrolatinos.

Actividades para infancias y comunidad

El sábado 25 de abril la jornada comenzará al mediodía con actividades de Alas y Raíces, seguida de una adaptación infantil de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.

Durante el día habrá talleres, presentaciones de danza folclórica, muestras de K-pop por parte de PILARES, actividades lúdicas y espectáculos itinerantes, incluyendo personajes y dinámicas familiares.

Cierre musical y celebración colectiva

La celebración culminará con presentaciones musicales de la banda de rock Fénix y el proyecto Ganjhe Tá Ras, que fusiona ska, reggae y otros géneros urbanos.

Con entrada completamente gratuita, el festival invita a las y los asistentes a disfrutar de una experiencia cultural comunitaria en el recinto ubicado en San Jerónimo Miacatlán, en la alcaldía Milpa Alta.