FARO Milpa Alta celebra 9 años con festival cultural gratuito “Momotia”

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció la celebración del noveno aniversario de la FARO Milpa Alta Miacatlán, que se llevará a cabo con el festival “Momotia”, una jornada cultural de entrada libre que reunirá música, danza, teatro y actividades comunitarias.

El evento se realizará los días 24 y 25 de abril en este espacio ubicado en Milpa Alta, con una programación diseñada para públicos de todas las edades y con el objetivo de fortalecer el tejido social a través del arte.

“Momotia”: crecimiento y comunidad

El concepto de esta edición, “Momotia”, proviene del náhuatl y significa crecimiento. La temática da continuidad a “Yolitia”, el eje del año anterior, enfocado en el renacer comunitario, ahora consolidado en una etapa de expansión cultural.

Las actividades incluyen presentaciones musicales, espectáculos escénicos, talleres, dinámicas para infancias y rifas de productos elaborados por la comunidad del recinto.

Música y espectáculos para todos los gustos

El programa arranca el viernes 24 de abril a las 15:00 horas con la participación del Mariachi Los Generales, seguido por la Banda de Viento del taller de la FARO y la Compañía de Danza Quetzal.

Más tarde, el público podrá disfrutar del espectáculo “De bombo y platillo” a cargo de la Orquesta La Bulla, que mezcla música, clown y artes circenses. También habrá exhibiciones de salsa y bachata con Milpartanos de la Salsa y el cierre musical correrá a cargo de La Gozadera Orquesta, con ritmos afrolatinos.

Actividades para infancias y comunidad

El sábado 25 de abril la jornada comenzará al mediodía con actividades de Alas y Raíces, seguida de una adaptación infantil de La flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart.

Durante el día habrá talleres, presentaciones de danza folclórica, muestras de K-pop por parte de PILARES, actividades lúdicas y espectáculos itinerantes, incluyendo personajes y dinámicas familiares.

Cierre musical y celebración colectiva

La celebración culminará con presentaciones musicales de la banda de rock Fénix y el proyecto Ganjhe Tá Ras, que fusiona ska, reggae y otros géneros urbanos.

Con entrada completamente gratuita, el festival invita a las y los asistentes a disfrutar de una experiencia cultural comunitaria en el recinto ubicado en San Jerónimo Miacatlán, en la alcaldía Milpa Alta.