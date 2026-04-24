Fátima Herrera asegura podio en la Copa del Mundo de Boxeo Brasil 2026

Fátima Herrera logró la primera medalla para México en la Copa del Mundo de Boxeo 2026 con una victoria por RSC en su debut

Fátima Herrera ha conseguido una contundente victoria por réferi suspende combate (RSC) para garantizar la primera medalla mexicana en la Copa del Mundo de Boxeo 2026 que se lleva a cabo en Foz do Iguaçu, Brasil. La potosina se impuso apenas en el primer asalto ante la japonesa Yuka Sadamatsu, en la división de los 48 kilogramos femenil durante su debut en el certamen.

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La pugilista olímpica en París 2024 le ha dado así el primer éxito a la delegación nacional en el certamen internacional organizado por World Boxing, lo que además representa un resultado positivo para la atleta de 24 años, al sumar valiosos puntos en el ranking mundial, con miras al proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En otros resultados de la jornada, el representante de Durango, Hugo Yahir Barrón Leal, cayó en una intensa pelea por decisión dividida (2-3) ante el irlandés Dean Clancy, con tarjetas de 28-28, 30-26, 29-27, 27-29 y 28-28, en la ronda de dieciseisavos de final de los 65 kilogramos varonil.

Por su parte, en la rama femenil, la potosina Darianne Hernández fue superada por la inglesa Sacha Hickey en los 65 kilogramos, durante la ronda de dieciseisavos de final, por decisión unánime (0-5), con tarjetas de 27-30 en todos los jueces.