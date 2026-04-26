Fátima Herrera hace historia al conquistar la medalla de plata en la Copa del Mundo de Boxeo Foz do Iguaçu 2026

El combate se definió por decisión dividida por marcador de 1-4, con tarjetas a favor de la atleta de Asia Central por 28-29, 28-29, 28-29, 28-29 y 29-28

Fátima Herrera ha hecho historia al colgarse la medalla de plata en la Copa del Mundo de Boxeo Foz do Iguaçu 2026. La pugilista mexicana y olímpica de París 2024, si bien cayó en la final ante la uzbeka Farzona Fozilova en la división de los 48 kilogramos femenil, durante la primera fase de esta competencia logró subir al podio.

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El combate se definió por decisión dividida por marcador de 1-4, con tarjetas a favor de la atleta de Asia Central por 28-29, 28-29, 28-29, 28-29 y 29-28. La potosina, que llegó a la final con el puño firme y el corazón intacto, se topó con una rival que supo inclinar la balanza en los rounds cerrados, pero el metal plateado que cuelga de su cuello tiene el mismo brillo que el oro cuando se ha peleado cada segundo como si fuera el último.

En su camino al podio, la olímpica mexicana mostró una superioridad arrolladora. Logró en su primer combate una victoria contundente por Réferi Suspende Combate (RSC) en el primer asalto ante la japonesa Yuka Sadamatsu, para demostrar que su pegada y lectura de ring están en un nivel superior.

Posteriormente, en la ronda de semifinales, venció por decisión dividida a la argentina Tatiana Flores, con tarjetas de 29-28, 29-28, 29-28, 30-27 y 28-29. Cada golpe, cada esquiva, cada respiración en el cuadrilátero brasileño fue un paso firme hacia lo más alto del podio, y aunque la final no le sonrió, Herrera Álvarez se ganó el respeto internacional.

Con este resultado, la delegación nacional hizo historia al lograr su primera medalla en el circuito internacional organizado por World Boxing, lo que además representa un resultado positivo para Herrera Álvarez al sumar valiosos puntos en el ranking mundial, con miras al proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El proceso continuará con la participación de la selección nacional en la segunda fase de la Copa del Mundo de Boxeo, que se llevará a cabo del 15 al 20 de junio en Guiyang, China. El camino es largo, pero Fátima Herrera ya ha demostrado que tiene el temple, los guantes y la historia para seguir por el mismo sendero del éxito.