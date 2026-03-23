Fecha FIFA 2026: Calendario y amistosos de los clubes mexicanos en Estados Unidos

Pumas no tiene programado hasta el momento algún amistoso en esta Fecha FIFA

Si bien no habrá Liga MX en un lapso de dos semanas por la Fecha FIFA, varios clubes tendrán actividad en este receso internacional, con el objetivo de no perder ritmo de cara a la recta final de la fase regular del Clausura 2026.

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En el caso de Chivas, Cruz Azul y América, en cuanto a los clubes capitalinos se refiere, los tres tendrán juegos de preparación en los Estados Unidos, por lo que actividad habrá en estos días en los que la liga mexicana estará parada.

Cruz Azul se enfrenta a Atlético Nacional en San José

El primer juego involucra a Cruz Azul, toda vez que este miércoles 25 de marzo se medirá al Atlético Nacional de Colombia, en duelo a disputarse en el PayPal Park, en San José, California, a las 21:30 horas, tiempo del centro de México.

Un duelo en el que Nicolás Larcamón buscará encontrar el nivel que Cruz Azul ha dejado de mostrar en sus últimos encuentros; muestra de ello, que apenas pudo empatarle a Mazatlán el viernes pasado.

Al ser Fecha FIFA, Cruz Azul no podrá contar con sus seleccionados como Erik Lira y Charly Rodríguez, quienes fueron llamados al Tri por Javier Aguirre; sin embargo, se espera que el arquero colombiano Kevin Mier tenga minutos en el arco, justo ante su ex equipo.

Habrá Clásico Tapatío en Los Ángeles

Por su parte, las Chivas, líderes del Clausura 2026 con 30 puntos, disputarán un Clásico Tapatío amistoso ante Atlas el 29 de marzo a las 19:00 horas.

El encuentro será en el BMO Stadium de Los Ángeles, donde la afición rojiblanca podrá apoyar a su equipo en esta Fecha FIFA.

El equipo de Gabriel Milito no contará con jugadores convocados a la Selección Mexicana ni a la Sub-20, por lo que dará oportunidad a futbolistas de la cantera para ganar fogueo.

Atlas tampoco contará con Camilo Vargas, convocado por Colombia.

América vs Tigres en Arkansas

El América tendrá amistosos en rama varonil y femenil ante Tigres el 28 de marzo en el Razorback Stadium de Fayetteville, Arkansas, sede poco habitual para clubes mexicanos.

El partido femenil será a las 14:00 horas y el varonil a las 17:00 horas.

Las Águilas no contarán con varios seleccionados, mientras que en Tigres también habrá bajas por convocatorias internacionales.

Se espera que el delantero Henry Martín pueda sumar minutos, ya que el equipo necesita que su capitán recupere su mejor forma física.

Pumas, sin amistoso por ahora

Por último, los Pumas de la UNAM, tras vencer al América en el Estadio Olímpico Universitario, no tienen programado un juego de preparación en esta Fecha FIFA.

Sin embargo, podrían anunciar un partido en los próximos días o mantenerse con entrenamientos en Cantera o en el Pedregal, de cara al duelo ante Chivas del 5 de abril en la Jornada 13 del Clausura 2026.