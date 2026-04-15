La Feria Nacional de San Marcos 2026 llega con conciertos, artistas internacionales y boletos ya disponibles: conoce fechas, precios y detalles

La Feria Nacional de San Marcos 2026 en Aguascalientes ya comienza a generar expectativa como uno de los eventos más importantes del país.

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Este año se llevará a cabo del 18 de abril al 10 de mayo, ofreciendo una experiencia que combina música, gastronomía, cultura y ambiente festivo en la ciudad de Aguascalientes.

La feria tiene sus orígenes en el siglo XIX, cuando surgió como una exposición agrícola y ganadera. Con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una de las celebraciones más importantes de México, integrando corridas de toros, juegos mecánicos, exposiciones y conciertos masivos.

El Palenque reúne a grandes estrellas

El Palenque de la Feria de San Marcos será uno de los principales atractivos con presentaciones de artistas como:

18 de abril Carín León

19 de abril Bronco

20 de abril Víctor Mendívil

21 de abril María José

22 de abril Christian Nodal

23 de abril Remmy Valenzuela o Banda El Recodo

24 y 25 de abril Alejandro Fernández

25 de abril Yuridia

26 de abril Capibaras Tour (El Coyote y Chuy Lizárraga)

27 de abril Juntos (Jorge Medina y Josi Cuén)

28 de abril Gerardo Ortiz o Los Parrás

29 de abril artista sorpresa

30 de abril Banda MS

1 de mayo Carlos Rivera

2 y 3 de mayo Grupo Firme

5 de mayo Manuel Turizo

6 y 7 de mayo Julión Álvarez

Precios variados para todos los bolsillos

Los boletos del Palenque tendrán precios que van desde los $600 hasta los $5,600 pesos, dependiendo del artista y la zona. Las primeras filas suelen tener costos más elevados, especialmente en conciertos de alta demanda como Grupo Firme o Cristian Castro.

El Foro de las Estrellas ofrecerá espectáculos gratuitos con artistas nacionales e internacionales. Entre ellos destacan:

18 de abril: Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares (Show “Entre Amigos”).

19 de abril: Luis Ángel “El Flaco”.

20 de abril: BXS Bryndis X Siempre.

24 de abril: Hello Seahorse!.

28 de abril: Kany García.

29 de abril: El Mimoso.

30 de abril: José Carreras, Kenny G y López Yáñez.

2 de mayo: Audre y Nuna, Eric Nam y Milli.

3 de mayo: Foreigner.

4 de mayo: Kumbia Kings y Mi Banda El Mexicano.

5 de mayo: Grupo Frontera.

6 de mayo: Mägo de Oz.

7 de mayo: Lila Downs.

8 de mayo: David Guetta.

9 de mayo: Paulo Londra.

10 de mayo: Empire of the Sun

Cómo conseguir boletos para la feria

Los accesos al Palenque estarán disponibles principalmente en la plataforma Boleclick, mientras que el Foro de las Estrellas utilizará Boletiland para su sistema de acceso preferente conocido como “Línea Cero”, lo que permite asegurar mejores lugares en los conciertos.

Se recomienda planear el viaje con anticipación, definir qué conciertos asistir y considerar hospedaje. También es clave llegar temprano a los eventos más populares, usar ropa cómoda y aprovechar la visita para recorrer la feria, su gastronomía y sus múltiples atractivos.