Cartelera Feria San Isidro Metepec 2026: artistas, fechas, precios de boletos y sede del evento

La Feria San Isidro Metepec 2026 tendrá grandes artistas y conciertos. Consulta la cartelera completa, precios de boletos y dónde comprarlos

La Feria San Isidro Metepec 2026 finalmente dio a conocer la cartelera oficial del Teatro del Pueblo, uno de los escenarios más esperados del evento.

LEE ADEMÁS: DOC: quién es quién en el elenco de la serie mexicana que triunfa en Netflix

Del 1 al 17 de mayo, este tradicional festejo convertirá al municipio mexiquense en uno de los principales centros de entretenimiento del Estado de México, con una programación que incluye regional mexicano, pop y espectáculos familiares.

Un evento musical para todos los gustos

La edición 2026 destaca por ofrecer 15 espectáculos musicales y familiares, pensados para públicos de todas las edades.

El Teatro del Pueblo reunirá desde agrupaciones legendarias del regional mexicano hasta artistas del pop y shows infantiles, consolidando a la feria como uno de los eventos más importantes de la región.

¿Quién se presenta en el Teatro del Pueblo?

Primera semana: arranque con regional mexicano

La fiesta comenzará el viernes 1 de mayo con Banda Pequeños Musical, mientras que el sábado 2 de mayo se presentará Remmy Valenzuela. El domingo 3 de mayo habrá doble espectáculo: por la tarde el Tributo Roblox, dirigido al público infantil, y por la noche Alameños de la Sierra.

La primera semana continuará el miércoles 6 de mayo con Banda Maguey y Los Alegres de la Sierra, mientras que el jueves 7 de mayo subirán al escenario Gerardo Díaz y Arkangel Musical de Tierra Caliente.

Segunda semana: estrellas y festejo por el Día de las Madres

La segunda etapa del evento arrancará el viernes 8 de mayo con Horóscopos de Durango, seguido por Grupo Marca Registrada el sábado 9 de mayo.

Para el domingo 10 de mayo, en celebración del Día de las Madres, el escenario recibirá a Mariana Seoane y La Sonora Dinamita, en una noche especial dedicada a las mamás.

TE PUEDE INTERESAR: Mujeres con Bienestar Edomex 2026: Consulta tu estatus y folio paso a paso

La programación continuará el miércoles 13 de mayo con las presentaciones de Edgardo Núñez y Raúl Hernández Jr. Posteriormente, el jueves 14 de mayo, el público podrá disfrutar del espectáculo de Banda Cuisillos, una de las agrupaciones más reconocidas del género regional mexicano.

Cierre con pop y grandes presentaciones

El cierre de la feria contará con artistas muy esperados. El viernes 15 de mayo, día de San Isidro Labrador, se presentará la cantante María José. Después, el sábado 16 de mayo, el escenario recibirá al dúo pop Mau y Ricky.

Finalmente, el domingo 17 de mayo habrá doble función: por la tarde el Tributo Guerreras K-pop y por la noche el gran cierre con Luis Ángel “El Flaco”.

Venta de boletos: Precios y puntos de venta oficiales

La venta de boletos comenzará el viernes 6 de marzo a través de los canales oficiales. Las entradas podrán adquirirse en línea en el sitio feriametepec2026.com o en el punto de venta físico ubicado en el Hotel Fiesta Inn Tollocan, con horario de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas y sábados de 10:00 a 15:00 horas.

Para disfrutar al máximo del evento, los organizadores recomiendan llegar temprano a los conciertos más populares, llevar ropa abrigadora debido al clima fresco por la noche y utilizar estacionamientos oficiales o transporte privado, ya que se espera una alta afluencia de visitantes durante toda la feria.