Descubre el cartel oficial de la Feria Regional Tecámac 2026 con artistas y conciertos GRATIS en Edomex. Fechas, horarios y todos los detalles

El Estado de México se alista para vivir una de sus celebraciones más importantes con la Feria Regional Tecámac 2026, un evento que llega con el lema “¡Mucha Pieza!” y que promete semanas llenas de música, cultura y diversión para toda la familia.

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Uno de los grandes atractivos de esta feria es que contará con entrada completamente gratuita, permitiendo que miles de personas disfruten de una cartelera de primer nivel sin costo.

Las actividades se llevarán a cabo en Tecámac Centro, convirtiéndose en un punto de reunión clave para locales y visitantes.

Fechas clave y celebraciones especiales

La feria se desarrollará desde finales de abril hasta mediados de mayo, enmarcando dos fechas muy importantes: el Día del Niño y el Día de las Madres. Esta combinación convierte al evento en una celebración integral que mezcla entretenimiento infantil, conciertos y tradiciones mexicanas.

El inicio será el 30 de abril a las 15:00 horas, con una jornada enfocada en los niños. Habrá espectáculos como Chilin y Pikin, además de tributos a personajes populares como Mario Bros y Toy Story, creando un ambiente familiar lleno de alegría y color.

Para el público adulto, el primer fin de semana traerá importantes presentaciones musicales. El 1 de mayo estarán Los Yaguaru de Ángel Venegas junto a Adolescente Orquesta; el 2 de mayo llegará Salomón Robles y La Ejecutiva; y el 3 de mayo, el escenario será encabezado por Pancho Barraza acompañado de Los Bravos del Norte.

Diversidad musical para todos los gustos

Durante la semana, la cartelera se diversifica con propuestas más actuales. El 4 de mayo sonará el ritmo sonidero con Sonido Cóndor y Los Juniors; el 5 de mayo llegará el urbano de El Malilla; mientras que el 6 de mayo la fiesta continuará con El Bogueto y Uzielito Mix, conectando con el público joven.

Cierre especial para el Día de las Madres

El tramo final estará dedicado a las mamás con grandes figuras. El 7 de mayo se presentará La Original Banda El Limón; el 8 de mayo, María José; el 9 de mayo, Aleks Syntek con su show especial; y el 10 de mayo, el cierre correrá a cargo de Los Horóscopos de Durango y Los Bybys, asegurando una despedida llena de música y emoción.