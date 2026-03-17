Las Ferias de Empleo en Edomex ofrecerán vacantes con sueldos de hasta 25 mil pesos. Consulta las fechas, municipios participantes y cómo postularte

Con el objetivo de acercar oportunidades laborales a la población mexiquense y fortalecer su incorporación al mercado formal, el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Trabajo del Estado de México, realizará diversas Ferias de Empleo durante marzo en distintos municipios de la entidad.

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Estas jornadas de vinculación laboral se llevarán a cabo en Valle de Chalco, Lerma, Tepotzotlán y Tenango del Valle, donde empresas y buscadores de empleo se reunirán en un mismo espacio para facilitar el acceso directo a vacantes en distintos sectores productivos.

Buscan conectar empresas con buscadores de empleo

Las Ferias de Empleo tienen como finalidad facilitar la contratación formal, permitiendo que los interesados conozcan de primera mano las oportunidades laborales disponibles y puedan establecer contacto directo con los reclutadores de las empresas participantes.

Durante lo que va de 2026, ya se han realizado tres ferias laborales en los municipios de Atlacomulco, Zinacantepec y Tianguistenco, donde se ofrecieron vacantes con salarios que pueden alcanzar hasta los 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil profesional y la experiencia de los aspirantes.

Además de las ofertas de trabajo, estos eventos incluyen talleres de orientación laboral, enfocados en fortalecer las habilidades de quienes buscan empleo. Entre las actividades destacan asesorías para elaborar currículum vitae y recomendaciones para enfrentar entrevistas laborales, herramientas clave para mejorar las oportunidades de contratación.

Fechas de las Ferias de Empleo en marzo

Las ferias programadas para este mes se realizarán en las siguientes fechas: 18 de marzo en Valle de Chalco, 24 de marzo en Lerma, 25 de marzo en Tepotzotlán y 26 de marzo en Tenango del Valle, donde se espera la participación de diversas empresas de la región.

Por otro lado, las autoridades adelantaron que en abril se realizarán siete Ferias de Empleo adicionales en municipios como Otzolotepec, Temoaya, Amecameca, Cuautitlán, Jilotepec, Chimalhuacán y Nicolás Romero, ampliando así las oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Finalmente, la Secretaría del Trabajo del Estado de México invitó a la población a acudir a las Oficinas Regionales de Empleo para conocer las vacantes disponibles, reiterando el compromiso del gobierno estatal de impulsar el trabajo digno, la inclusión laboral y el bienestar de las familias mexiquenses.