Ferrera con Dolores Aguirre, la primera de sus tres apuestas en Madrid

MADRID.- Antonio Ferrera es uno de los protagonistas de este Domingo de Ramos, 29 de marzo, en la Plaza de Toros de Las Ventas. Una cita importante en el calendario taurino, de las que gusta acudir a la plaza, más si cabe en Madrid, si se anuncian toros de Dolores Aguirre, una divisa tan afín a la afición venteña, en un cartel que completan los diestros Isaac Fonseca y Cristian Pérez, que confirma su alternativa.

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El torero extremeño regresa a Madrid cuando se aproxima a las tres décadas como matador de toros. Un torero respetado, reconocido y admirado por su manera de afrontar los compromisos cada tarde, temporada tras temporada, casi sin descanso, porque su vida es el toro. Con un currículum envidiable, nadie puede reprochar a Ferrera su valentía y apuesta, anunciándose en todas las plazas y ferias sin mirar el nombre de la ganadería, sin importarle el encaste y con todo tipo de compañeros, veteranos o futuras promesas. Un torero admirable por su poder de improvisación, su variada y distintiva tauromaquia y su forma de entender cada tipo de toro. Un torero completo.

Ferrera ha sumado importantes triunfos en esta plaza y ha firmado tardes para la historia del coso venteño. La pasada temporada asumió dos compromisos con toros de Valdellán, tarde en la que dejó lo más lucido y destacado ante el segundo, y con toros de Adolfo Martín, en San Isidro, saludando una ovación en su primero.

Entre sus triunfos más recientes en esta plaza se encuentra la oreja que cortó a un buen toro de Cuadri, ‘Bagonero’ de nombre, el 24 de marzo de 2024.

Entre sus apuestas sobresalientes están sus dos encerronas en los años 2019 y 2020. En la primera consiguió abrir la Puerta Grande en una tarde de otoño para el recuerdo, al cortar oreja y oreja a toros de Domingo Hernández y Victoriano del Río. En la segunda encontró menos suerte ante toros de Adolfo Martín, paseando una oreja de un sobrero de Pallarés.

En 2019 asumió tres paseíllos más en esta plaza, pero sin duda el más recordado es la rotunda tarde del 1 de junio ante toros de Zalduendo, donde cortó tres orejas en una tarde de máxima inspiración, improvisación y sentimiento, y abrió la primera de sus dos Puertas Grandes de ese año. Entre otras tardes recordadas se encuentra la faena a un toro de Las Ramblas en mayo de 2017, al que cortó una oreja que pudo ser más, o su Puerta Grande en la temporada de 2002, tras cortar dos orejas a un toro de Carriquiri.

Ahora regresa en la primera de sus tres comparecencias, hasta el momento, en Madrid esta presente temporada. Tras esta cita, su apuesta en la Feria de San Isidro no es menor ni debe pasar desapercibida. Trenzará un primer paseíllo el miércoles 13 de mayo ante toros de Partido de Resina y un segundo, el 31 de mayo, ante toros, de nuevo, de Adolfo Martín. Un San Isidro de apuesta cárdena que es de ovación.