El gigante ferroviario canadiense presentó una demanda contra el Estado mexicano, al que acusa de otorgar un trato discriminatorio a sus inversiones en el país

La empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC) ha escalado sus diferencias con el Gobierno de México al terreno internacional. El gigante canadiense presentó formalmente una demanda de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial con sede en Washington.

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El recurso, registrado el pasado 27 de abril, alega presuntas violaciones al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), acuerdo comercial del cual ambos países son signatarios.

Preservación de derechos y operaciones

A través de un comunicado enviado a EL PAÍS, la firma precisó que esta medida legal busca “preservar todos los derechos de CPKC”. A pesar del inicio del litigio, la compañía descartó que el proceso genere afectaciones operativas o financieras inmediatas.

“Canadian Pacific Kansas City ha respetado y seguirá respetando los procesos regulatorios y judiciales de México y sigue profundamente comprometida con su negocio, sus empleados y las comunidades a las que sirve”, indicó la empresa.

El conflicto: Carga vs. Pasajeros

El arbitraje surge en un contexto de transformación del sector ferroviario mexicano. La administración actual, encabezada por Claudia Sheinbaum, ha intensificado el proyecto iniciado en el sexenio anterior para reactivar los trenes de pasajeros. Esta estrategia busca habilitar 3,500 kilómetros de vías férreas para conectar 19 zonas metropolitanas en seis regiones del país.

Esta nueva directriz obliga a las empresas de carga, como CPKC y Ferromex, a compartir su infraestructura, lo que ha generado fricciones respecto a las concesiones otorgadas previamente. En el caso específico de CPKC, la disputa se centra en la Línea Noreste, el corredor ferroviario más importante del país, cuya concesión fue adquirida originalmente por Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM) en los años noventa.

Detalles del litigio

Representación Legal: CPKC es asistida por el despacho internacional White & Case , mientras que la defensa de México corre a cargo de la Secretaría de Economía .

CPKC es asistida por el despacho internacional , mientras que la defensa de México corre a cargo de la . Antecedentes Fiscales: Este no es el único frente legal de la empresa. Desde 2022, mantiene un litigio con el fisco mexicano por un crédito fiscal superior a los 5,000 millones de pesos.

Actualmente, el caso en el CIADI se encuentra a la espera de la conformación del tribunal arbitral que determinará si México incumplió con las protecciones de inversión establecidas en el tratado internacional.