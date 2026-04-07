Feyenoord se interesa en Armando González; Copenhague sigue a tres jugadores de Chivas

Incluso antes del Mundial, Armando González ha levantado interés en Europa, por lo que si va a la Copa del Mundo y tiene minutos con la Selección Mexicana, muy probablemente salga de las Chivas y se vaya a Europa.

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La Hormiga es actualmente líder de goleo del Clausura 2026 con 12 goles, además de que empató su cuota con la que se convirtió en Campeón de goleo en el Apertura 2025, si bien ese título lo compartió con Joao Pedro del Atlético San Luis y Paulinho del Toluca.

Eso no ha sido pasado por alto por clubes en Europa, toda vez que ha surgido la versión de que ahora es el Feyenoord el equipo que tiene interés en llevarse al goleador que en unos días cumplirá 23 años.

Y no sería descabellado pensar que el conjunto de Rotterdam se lleve a la joya de las Chivas, toda vez que tiene muy buen ojo para goleadores mexicanos. La muestra irrefutable es la de Santiago Giménez, quien fue goleador de ese club neerlandés con el que incluso ganó una Eredivisie y ahora está en el Milán de Italia.

Pero también, otra muestra es la de Stephano Carrillo, a quien se llevó con 19 años y si bien lo tiene a préstamo con el Dordrecht de la Segunda División, el atacante surgido de Santos volverá a Feyenoord para la próxima temporada y podría ya tener minutos en el máximo circuito neerlandés.

Al Feyenoord se le unen otros equipos que han mostrado interés en Armando González, como se ha mencionado en el pasado con el Borussia Dortmund de Alemania y el CSKA de Moscú, equipo ruso que incluso en el último día de fichajes internacionales, puso sobre la mesa de Chivas en Verde Valle una oferta de 20 millones de dólares, que tanto el jugador como el conjunto rojiblanco rechazaron.

Así que si Armando sigue con esta gran calidad goleadora que ha mostrado en el futbol mexicano y la reproduce en la Copa del Mundo, es cuestión de meses para que dé el salto al Viejo Continente y se convierta en un futbolista de la élite europea.

Foto: Mexsport

Copenhague da seguimiento a varios jugadores de Chivas

Por otra parte, también desde otra latitud en Europa, se ha dado a conocer que el Copenhague de Dinamarca, equipo donde juega Rodrigo Huescas, también está interesado en varios futbolistas de las Chivas.

Aunado a que hace unos meses Guadalajara descartó una oferta del club danés por el Arquero Raúl Rangel por ser bastante baja, ahora el comentarista Pepe del Bosque informó que al Copenhague le llaman la atención tanto el defensa Diego Campillo, Daniel Aguirre y Roberto Alvarado.

En el caso de Campillo con 24 años y Aguirre con 26, todavía alcanzan buena edad para irse a Europa. En cuanto al Piojo, si bien todavía no cumple los 28 años, Alvarado no luce como un futbolista que quiera salir de México. Ya en el pasado, se dijo que el Flamengo de Brasil lo buscó, pero él no quiso irse.