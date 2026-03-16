FGR alerta alta probabilidad de contaminación en cabaña de El Mencho en Tapalpa

FGR advierte alta probabilidad de contaminación en la cabaña de El Mencho en Tapalpa; investigan alteración de pruebas tras operativo del CJNG

La escena en una cabaña ubicada en un club de Tapalpa, Jalisco, donde se encontraba Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, presenta “alta probabilidad de contaminación del lugar de los hechos”, luego de que diversas personas ingresaran sin autorización antes de que el inmueble fuera asegurado tras el operativo para capturarlo, lo que impide determinar si los objetos y papeles donde se revela la presunta nómina del grupo delictivo -en los que se registrarían entregas y recepciones de dinero- efectivamente se encontraban en el sitio antes de esa intervención, informó la Fiscalía General de la República.

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Esta situación se originó porque el sitio no fue resguardado de inmediato. La dependencia explicó que, debido a la complejidad del operativo, el enfrentamiento obligó a priorizar el traslado del detenido herido a un hospital y a movilizar a los elementos participantes para reforzar la seguridad ante una posible reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación.

También señaló que, antes de que se realizaran diligencias ministeriales, “sin autorización alguna de quien estuviera facultado legalmente para otorgarla, diversas personas ingresaron a varias cabañas”, lo que alteró y contaminó la escena.

La Fiscalía, a cargo de Ernestina Godoy Ramos, indicó que tampoco es posible establecer si esos elementos fueron preservados conforme a los protocolos legales y periciales, lo que podría comprometer la cadena de custodia de las pruebas.

Ante esta situación, informó que inició una investigación para determinar si algún servidor público incurrió en irregularidades al no preservarse el lugar de los hechos.

Respecto al operativo, la Fiscalía explicó que la detención se realizó mediante una acción de alta complejidad táctica cuyo objetivo era capturar al presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Recordó que durante la intervención se registraron enfrentamientos armados derivados de la resistencia que opusieron el propio detenido y otros integrantes de la organización criminal.

Reiteró que el intercambio de disparos ocurrió en una zona de campo abierto, despoblada y alejada del sitio donde posteriormente se ubicarían los inmuebles señalados. Como resultado de esos hechos, indicó, se registró la pérdida de vidas humanas y el detenido resultó herido y posteriormente falleció.

Debido a las condiciones de seguridad que prevalecían en la zona tras el enfrentamiento, el lugar donde se ubican las cabañas no ofrecía en ese momento condiciones mínimas para que el personal ministerial y pericial ingresara de inmediato para asegurar los inmuebles.

Una vez contenida la situación y restablecidas condiciones básicas de seguridad en la zona, la Fiscalía aseguró que solicitó a la autoridad judicial una orden de cateo para ingresar legalmente a seis inmuebles ubicados en ese mismo club y relacionados con la investigación.

Finalmente, la Fiscalía General de la República indicó que las investigaciones continúan y que se informará a la opinión pública conforme lo permita el debido proceso.