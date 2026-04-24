Ernestina Godoy afirmó que las denuncias deben traducirse en acciones para lograr sentencias y recuperar la confianza ciudadana

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que la información que obtiene sobre delitos -ya sea por denuncias, análisis de datos o trabajo de investigación- se traduzca en pruebas concretas dentro de las carpetas de investigación, con el objetivo de fortalecer los casos y lograr sentencias.

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Durante un recorrido por instalaciones de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México, la titular de la institución, Ernestina Godoy Ramos, explicó que no basta con recopilar información si esta no se utiliza para sustentar las investigaciones ante un juez.

Señaló que uno de los retos es que cada dato que recibe la Fiscalía contribuya directamente a construir casos sólidos contra quienes cometen delitos, especialmente los de alto impacto.

También indicó que es necesario recuperar la confianza de la ciudadanía, al garantizar que la información que las personas proporcionan sí tenga consecuencias. “Que se sepa que cuando la gente nos da información de delitos que lastiman a la sociedad, de delitos de alto impacto, que sepan que va a pasar algo“, afirmó.

Godoy Ramos destacó que la Fiscalía cuenta con personal capacitado y herramientas tecnológicas para analizar información, reunir pruebas y fortalecer las investigaciones, con el fin de combatir la impunidad.

Dijo que en el país se registra una disminución de delitos sin precedentes, por lo que consideró necesario informar sobre estos resultados y consolidarlos mediante investigaciones sólidas.

También subrayó que la coordinación entre instancias del Estado es clave para enfrentar a la delincuencia, al señalar que el trabajo conjunto fortalece la capacidad institucional frente a organizaciones criminales.

Acompañada por David Boone de la Garza, titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, así como por Laura Chang Marroquín, titular de la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, recorrió pasillos y oficinas para conocer las condiciones de trabajo del personal, así como sus necesidades en materia de espacios, recursos técnicos y operación.

Entre las áreas visitadas se encuentra la Bodega de Indicios, donde se explicó el proceso de recepción y resguardo de evidencias, una etapa fundamental para llevar a juicio a los probables responsables de un delito.