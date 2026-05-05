El vocero de la dependencia Ulises Lara López advirtió que se conocerá la verdad de los hechos y se aplicará todo el peso de la ley contra quien resulte responsable

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha citado a declarar a cerca de 50 personas que participaron en el operativo realizado en la sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, además de que giró requerimientos para verificar el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA), informó el vocero Ulises Lara López, quien precisó que las diligencias forman parte de la investigación a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional.

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Al advertir que se va a “conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable”, señaló que también se han girado requerimientos a diversas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos, así como para determinar si las autoridades del gobierno de Chihuahua tenían conocimiento de esta circunstancia y en qué condiciones jurídicas se desarrolló el operativo.

El también fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes indicó que las personas citadas serán entrevistadas en los próximos días como parte de las diligencias ministeriales, con el objetivo de recabar información que permita esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Al recordar que el pasado 19 de abril se dio a conocer que fallecieron dos agentes de la CIA junto con Pedro Román Oseguera Cervantes, director de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y su escolta, Manuel Genaro Méndez Montes en un accidente vehicular después de que se realizó un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la entidad, dijo que fue motivo suficiente para que interviniera la autoridad federal.

Precisó que se llevarán a cabo los actos de investigación necesarios para obtener datos de prueba idóneos y pertinentes que permitan conocer la verdad de los hechos y deslindar responsabilidades, por lo que reiteró que la única autoridad competente para realizar este tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República.

Asimismo, subrayó que, ante la presencia de personas extranjeras, se analiza la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional, por lo que se actuará conforme a la ley.

Finalmente, indicó que la Fiscalía General de la República informará a la opinión pública sobre los avances y resultados de la investigación conforme lo permitan la ley y el debido proceso, bajo el principio de que “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.