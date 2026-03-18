FGR investigará incendio en Dos Bocas que dejó 5 muertos, confirma Sheinbaum

La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una investigación oficial tras el incendio registrado en las inmediaciones de la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, donde murieron cinco personas. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lamentó lo ocurrido.

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La mandataria explicó que, debido a la pérdida de vidas humanas, corresponde a la FGR realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del siniestro. Además, detalló que las víctimas incluyen a una trabajadora de Pemex y cuatro empleados de una empresa externa.

Investigación y peritajes en curso

Claudia Sheinbaum subrayó que será la Fiscalía General de la República la encargada de esclarecer qué originó el incendio, así como analizar las condiciones del lugar donde ocurrieron los hechos. Este proceso será clave para deslindar responsabilidades.

Asimismo, se revisará detalladamente la zona afectada, ya que el incidente ocurrió en el exterior de la refinería, lo que ha generado dudas sobre las condiciones de seguridad en áreas aledañas.

Apoyo a las familias de las víctimas

La presidenta también informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) ya brinda apoyo a las familias de las personas fallecidas. El director de refinación se trasladó a la zona desde el primer momento para atender la situación.

Además, personal de las áreas de apoyo social y gestión de Pemex se encuentra en el lugar para ofrecer acompañamiento y asistencia a los afectados, cubriendo sus necesidades inmediatas.

Operaciones continúan con normalidad

A pesar de la gravedad del incidente, Petróleos Mexicanos confirmó que la refinería de Dos Bocas opera al 100%, ya que no sufrió daños estructurales en sus instalaciones principales.

Las autoridades aclararon que el incendio se registró fuera de la zona operativa, por lo que no afectó la producción ni el funcionamiento del complejo energético.