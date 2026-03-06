Peritajes obtuvieron un perfil genético masculino sin coincidencia en bases de desaparecidos; el predio era utilizado como centro de adiestramiento

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en el predio conocido como Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, se han localizado fragmentos y multifragmentos de restos óseos que hasta ahora no han podido ser identificados, mientras continúan los trabajos periciales y de investigación en el lugar.

Precisó que del análisis genético realizado a los restos se obtuvo un perfil correspondiente a una persona de sexo masculino; sin embargo, al confrontarlo con las bases de datos de familiares de personas desaparecidas no se ha logrado una coincidencia que permita establecer su identidad. Las confrontas continúan y se actualizan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

Durante el procesamiento del predio también se han localizado elementos balísticos, diversas prendas de vestir y otros indicios relacionados con las investigaciones. El material es analizado en laboratorios del Centro Federal Pericial Forense y en el área regional con sede en la Fiscalía Federal en Jalisco.

Las indagatorias han permitido determinar que el predio era utilizado como un sitio de adiestramiento donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios de desafío físico. En el lugar también se identificó un área simulada como casa táctica para entrenamiento y simulación de cobertura, movimiento y reacción.

De acuerdo con la información recabada durante las diligencias, en ese espacio se reclutaba forzadamente a personas, a quienes se les retiraban sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, para obligarlas a portar otro tipo de vestimenta.

El procesamiento integral del lugar registra un avance de 64.44 por ciento, mientras continúan las diligencias ministeriales, el análisis de información y el seguimiento a diversas líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido en el predio.

Hasta el momento se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan ejecutándose conforme a los procedimientos judiciales establecidos, con trabajo de campo, análisis pericial y procesamiento de información en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno.