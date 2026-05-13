La FGR reactivó la revisión de inconsistencias en el caso del exrector de la UAS y las indagatorias sobre el presunto apoyo del Cártel de Sinaloa a Rubén Rocha Moya en la elección de 2021

El homicidio de Héctor Melesio Cuén Ojeda es nuevamente objeto de revisión por parte de la FGR, luego de que la dependencia retomara las investigaciones relacionadas con la muerte del ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y las inconsistencias detectadas en la indagatoria elaborada originalmente por autoridades estatales.

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Según reportes difundidos este martes, la FGR también reactivó las investigaciones sobre la presunta intervención del Cártel de Sinaloa en la elección para gobernador de 2021, proceso en el que Rubén Rocha Moya habría recibido apoyo de la facción de Los Chapitos para llegar al gobierno estatal.

La revisión simultánea de ambos expedientes ocurre mientras Rocha Moya, actualmente con licencia al cargo de gobernador, enfrenta acusaciones formuladas en Estados Unidos por supuestos vínculos con integrantes del narcotráfico y presuntos acuerdos de protección política con operadores del Cártel de Sinaloa.

Las dudas sobre el caso Cuén Ojeda comenzaron a crecer desde octubre de 2024, cuando la FGR informó que encontró irregularidades en la investigación realizada por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa sobre el asesinato del también ex alcalde de Culiacán.

Entre las inconsistencias señaladas por autoridades federales figuraban las lesiones localizadas en el cuerpo de Cuén Ojeda, las cuales no coincidían plenamente con la narrativa oficial estatal.

La FGR informó que el cuerpo presentaba un fuerte hematoma en la cabeza, además de cuatro impactos de bala en las piernas.

Esos hallazgos llevaron a las autoridades federales a replantear la mecánica del crimen y revisar nuevamente las pruebas ministeriales integradas en la carpeta estatal.

Otro de los elementos puestos bajo revisión fue el video difundido por la fiscalía sinaloense sobre el supuesto ataque contra Cuén Ojeda en una gasolinera.

De acuerdo con la FGR, el material videográfico carecía de sonido ambiente y únicamente permitía escuchar una detonación, pese a las lesiones múltiples registradas en el cuerpo de la víctima.

Además, trabajadores de la estación de servicio declararon que no escucharon disparos el día en que presuntamente ocurrió el ataque armado.

Las contradicciones detectadas por autoridades federales cobraron mayor relevancia semanas después, cuando se difundió una carta atribuida a Ismael “El Mayo” Zambada.

De acuerdo con la misiva, existía una disputa política entre Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda relacionada con el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

“Estaba enterado de una disputa en curso entre Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Héctor Melesio Cuén Ojeda, ex diputado federal, alcalde de Culiacán y rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, sobre quién debería dirigir esa institución”, menciona la carta atribuida a Zambada García.