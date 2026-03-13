Fidalgo no jugó en Europa League; Orbelín, titular en Conference League

El Maguito se quedó en la banca ante Panathinaikos, mientras que Pineda fue amonestado

Orbelín, titular y amonestado en la goleada del AEK

De visita a Eslovenia por Conference League, el AEK de Atenas aplastó sin problemas al modesto Celje de ese país 0-4, con lo que virtualmente está en la siguiente ronda, si bien tienen que jugar la vuelta de octavos en Grecia.

En este cotejo, el mediocampista mexicano Orbelín Pineda fue titular y salió amonestado en la segunda mitad, pero no cabe duda que el nacido en Guerrero es muy constante en su rendimiento en el AEK y habitual en el once inicial.

La paliza del cuadro helénico comenzó al 3′ por medio de Barnabás Varga; después, al 33′ llegó Aboubakar Koita para poner el segundo de este cotejo.

Tres minutos después, Mijat Gacinovic encontró el tercer tanto, con lo que el juego ya estaba liquidado, si bien al 49′, cuatro minutos después de haber iniciado el segundo tiempo, apareció Harold Moukoudi para clavar el 0-4 final.

La escuadra del AEK no deberá tener ningún problema para avanzar a la siguiente ronda en Conference League y así continuar su camino a instancias más importantes.

Fidalgo se quedó en la banca ante Panathinaikos

En tanto, en la Europa League, el Betis de Sevilla perdió en su visita a Grecia, al caer 1-0 ante el local Panathinaikos, con lo que dio un paso a los cuartos de final.

En cuanto a Álvaro Fidalgo, en esta ocasión no fue elegido para tener minutos en el terreno de juego, con lo que permaneció en la banca.

El único gol del cotejo lo marcó Vicente Taborda al 88′, para ganar un partido que se había apretado demasiado y que parecía que terminaría en cero goles.

Fidalgo ha mostrado un muy buen nivel desde que llegó a Betis, por lo que se esperaba que fuera titular en este cotejo; sin embargo, el entrenador Manuel Pellegrini decidió no usarlo en el campo.

AZ ganó de local pero Mateo Chávez sigue ausente

Por otra parte, el AZ Alkmaar, equipo donde juega Mateo Chávez, le ganó 2-1 de local al Sparta Praga, gracias al doblete de Troy Parrot al 29′ y 87′.

Sin embargo, Matyas Vojta descontó al 51′, con lo que solo tendrá un gol de desventaja para la vuelta en su casa; así que el conjunto neerlandés no se puede confiar.

Lo malo en este caso es que Mateo Chávez sigue sin volver al campo, luego de que hace unas semanas se lastimara un hombro y el club no diera mayor información.

Si Mateo sigue sin jugar durante mucho tiempo, es probable que no vaya a la Copa del Mundo que comienza en tres meses, aunque no se espera que esa lesión sea de mucha gravedad.