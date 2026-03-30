Mundial 2026: lista completa de partidos en el cine, fechas, horarios y países

Consulta a qué hora y dónde ver EN VIVO las Finales del Repechaje UEFA rumbo al Mundial 2026 este 31 de marzo. Horarios, partidos y detalles

Las Finales del Repechaje UEFA para el Mundial 2026 ya quedaron definidas tras los partidos disputados este jueves. Será el próximo martes 31 de marzo cuando se conozca a las selecciones europeas que obtendrán los últimos boletos disponibles para la Copa del Mundo.

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Un total de ocho combinados nacionales de Europa continúan en la pelea por un lugar en la justa mundialista. Todos ellos se preparan intensamente para enfrentar su último desafío, ya con rivales confirmados tras los resultados de las semifinales.

Resultados de las semifinales

Las selecciones que lograron avanzar a la última ronda fueron: Italia, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Polonia, Turquía, Kosovo, Dinamarca y República Checa, quienes ahora buscarán sellar su clasificación.

Partidos definidos para la gran final

Los enfrentamientos que definirán a los clasificados son los siguientes:

Italia vs Bosnia y Herzegovina

Suecia vs Polonia

Turquía vs Kosovo

Dinamarca vs República Checa

Cada duelo será clave, ya que solo los ganadores obtendrán su pase al Mundial.

Horario y dónde ver los partidos

Todos los encuentros se disputarán el martes 31 de marzo a las 12:45 horas (tiempo del centro de México). La simultaneidad de los partidos añade emoción, ya que se conocerán los resultados prácticamente al mismo tiempo.

Los aficionados podrán seguir todos los partidos a través de Sky Sports y UEFA.TV, plataformas encargadas de la transmisión oficial. Esto permitirá disfrutar de cada enfrentamiento en vivo.

Última oportunidad rumbo al Mundial

Estas finales representan la última oportunidad para las selecciones europeas de asegurar su lugar en el Mundial 2026. La presión será máxima, ya que cada equipo se juega todo en 90 minutos para cumplir el sueño mundialista.