Fiscalía busca reabrir caso Luz del Mundo en tribunales

Una audiencia judicial definirá si se retoma la investigación con base en la inconformidad de las víctimas.

La Fiscalía General de la República (FGR) impulsa la reapertura del caso relacionado con el líder de la Iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, tras una resolución emitida en 2025 que determinó el no ejercicio de la acción penal. La revisión ocurre en una audiencia judicial en la que un juez analiza si procede continuar con la investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la decisión anterior fue tomada durante la gestión del fiscal Alejandro Gertz Manero. Indicó que las razones del cierre no fueron detalladas en el gabinete de seguridad, aunque confirmó que las víctimas presentaron inconformidad ante la determinación.

Informó que la titular de la fiscalía capitalina, Ernestina Godoy, estableció contacto con las víctimas para acompañar el proceso legal y promover una nueva audiencia. El objetivo es que el juez revoque la decisión previa y permita la continuación de las investigaciones en México.

De acuerdo con la información presentada, la audiencia determinará si se revoca el no ejercicio de la acción penal. En caso de que el juez resuelva a favor, la fiscalía retomará las indagatorias y ampliará la investigación.

El caso ha generado atención por las denuncias en México y Estados Unidos contra Naasón Joaquín García, quien enfrenta acusaciones por delitos graves. La revisión judicial responde a la exigencia de las víctimas de retomar el proceso.

La mandataria sostuvo que dará seguimiento al proceso conforme a las decisiones de las autoridades competentes. La fiscalía mantiene su respaldo a las víctimas para que el caso continúe en tribunales.

El proceso en México se desarrolla en paralelo a las acciones legales en Estados Unidos, donde el líder religioso enfrenta sentencias por delitos penales.

La audiencia forma parte del recurso legal contra la determinación de no ejercer acción penal. El juez deberá valorar los argumentos para definir si existen elementos suficientes para reactivar el caso y continuar la investigación.