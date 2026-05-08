La presidenta confirmó que la FGR mantiene abierta la investigación relacionada con el líder la Luz del Mundo y remitió cualquier explicación institucional al Ministerio Público

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que corresponde a la Fiscalía General de la República (FGR) informar sobre la reapertura de la investigación relacionada con Joaquín Naasón García, luego de ser consultada sobre decisiones judiciales recientes en torno al caso.

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Durante su conferencia matutina, Sheinbaum evitó emitir una valoración de fondo sobre el expediente y subrayó que se trata de una competencia del Ministerio Público. Señaló que el fiscal general mencionó el tema en reuniones del gabinete de seguridad y sostuvo que será esa institución la que deba explicar los fundamentos jurídicos y probatorios de la decisión.

“Aquí en México está investigando. Hay que preguntarle a la fiscalía. La fiscal general de la República en las reuniones que tenemos en el gabinete de seguridad lo mencionó, que había sido una decisión de ellos reabrir el caso“, declaró la mandataria al responder a una pregunta sobre el proceso.

La presidenta agregó que la fiscalía deberá informar “cuáles fueron las razones por las cuales buscaron que se reabriera el caso y cuáles son las pruebas que tienen frente a esta investigación que están haciendo”.

La pregunta planteada a Sheinbaum aludió a la insistencia de víctimas para mantener activo el caso y a una resolución judicial reciente que ordenó reabrir investigaciones contra Naasón Joaquín e integrantes de La Luz del Mundo por presuntos delitos de delincuencia organizada, entre otros señalamientos.

Naasón García fue detenido en California en 2019 y en 2022 se declaró culpable de tres cargos vinculados con abuso sexual contra menores, por lo que recibió una sentencia de 16 años y 8 meses de prisión en ese estado.

Además, en 2023 fiscales federales presentaron una nueva acusación por producción y posesión de pornografía infantil, y en 2025 autoridades federales en Nueva York lo acusaron de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual y explotación infantil vinculados presuntamente a la estructura de La Luz del Mundo.

En México, la FGR mantuvo durante años una investigación derivada de denuncias de víctimas por presuntos delitos ligados a abuso sexual, trata y delincuencia organizada.

Un juez federal ordenó recientemente reabrir esa indagatoria después de que la fiscalía intentó cerrarla, resolución que devolvió el expediente al Ministerio Público federal para continuar las diligencias.