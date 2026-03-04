Fiscalía informará avances del caso Ayotzinapa; Sheinbaum prevé reunión con familias

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la información sobre los avances en la investigación del caso Ayotzinapa corresponde presentarla a la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que en fechas recientes se registraron detenciones relevantes vinculadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, ocurrida en septiembre de 2014 en Guerrero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que prefiere que la Fiscalía comunique directamente los detalles de la investigación y los resultados de las diligencias recientes, con el propósito de garantizar que la información se transmita con precisión y que también sea compartida primero con los familiares de las víctimas.

Sheinbaum señaló que entre las detenciones más recientes se encuentra la del exdirector de Tránsito de Iguala, funcionario municipal cuya presunta participación en los hechos forma parte de las líneas de investigación del caso, una de las indagatorias más emblemáticas en materia de desaparición forzada en México.

“Yo preferiría que lo informara la Fiscalía este caso y también que se informara a los padres de Ayotzinapa; ha habido varias detenciones relevantes del caso Ayotzinapa y en el momento que lo considere la Fiscalía que pueda informar sobre los avances en la investigación”, declaró.

La presidenta adelantó que tiene previsto sostener una reunión con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos hacia finales de marzo, después del día 26, con el objetivo de dar seguimiento al proceso de investigación y mantener comunicación directa con las familias.

El encuentro se inscribe en la ruta de diálogo que el gobierno federal mantiene con los padres y madres de los normalistas desde administraciones anteriores, en un contexto marcado por la exigencia de verdad y justicia sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Sheinbaum explicó la razón por la cual el informe gubernamental sobre personas desaparecidas en México no se presentó en febrero, como se había anticipado previamente, y sostuvo que la prioridad consiste en compartir primero la información con los colectivos de víctimas.

La mandataria indicó que el documento se elabora en coordinación con organizaciones de familiares de personas desaparecidas, por lo que el proceso incluye la revisión del contenido con dichos colectivos antes de hacerlo público en la conferencia matutina.

“Una parte muy importante tiene que ver con la relación con los colectivos; pienso que, al igual que en muchos casos, primero las víctimas tienen que ser informadas”, expresó la presidenta al explicar el retraso en la presentación del informe.

Sheinbaum añadió que el gobierno federal busca que los colectivos conozcan el contenido del documento, puedan revisarlo y expresar su postura antes de su difusión pública, con el objetivo de fortalecer la confianza en el proceso institucional y evitar que la información se comunique sin el conocimiento previo de las víctimas.