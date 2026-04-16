Flex invertirá mil millones en tecnología y manufactura avanzada

La empresa producirá en México equipos de centros de datos e inteligencia artificial, con generación de cinco mil empleos y expansión de manufactura avanzada en el país

La empresa tecnológica Flex anunció una inversión de mil millones de dólares en México para ampliar su capacidad de manufactura avanzada, con enfoque en la producción de equipos para centros de datos e inteligencia artificial. El proyecto se desarrollará durante los próximos dos años, con base principal en Guadalajara, Jalisco.

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El director de desarrollo de negocios, Guillermo del Río Ochoa, informó que la inversión permitirá ensamblar, fabricar y probar equipos de alta complejidad tecnológica. Indicó que este tipo de manufactura solo se concentra en seis países a nivel global, posicionando a México en un segmento estratégico.

La empresa prevé generar cinco mil empleos especializados en Jalisco, Chihuahua y Aguascalientes, con perfiles de operadores, técnicos e ingenieros y énfasis en capacidades técnicas avanzadas. “El talento mexicano compite con cualquier país del mundo”, afirmó.

Flex explicó que la producción estará vinculada al crecimiento de la infraestructura digital, especialmente los centros de datos que procesan grandes volúmenes de información, con sistemas que requieren procesos de prueba con alto consumo energético.

La compañía señaló que busca fortalecer la proveeduría nacional, actualmente entre 8 y 15% de insumos son mexicanos, con la meta de incrementar este porcentaje mediante sustitución de importaciones.

Flex cuenta con 40 años en México, ocho plantas y 40 mil colaboradores, con una inversión acumulada de 2 mil 300 millones de dólares en la última década.

La nueva inversión es el mayor monto anunciado por la empresa en el país y se suma al crecimiento de sectores como telecomunicaciones, dispositivos médicos y electrónica avanzada.

Los equipos que producirá forman parte de la infraestructura crítica para procesamiento de datos a gran escala, incluyendo servidores, sistemas de enfriamiento y componentes electrónicos para inteligencia artificial, integrando a México en una cadena global de alto valor tecnológico.

Flex indicó que el crecimiento responde a la alta demanda de servicios digitales, almacenamiento y nube, lo que impulsa la instalación de centros de datos y la necesidad de manufactura especializada y talento técnico.

El proyecto también implica un incremento en el consumo de energía, ya que los procesos requieren suministro eléctrico constante y de alta capacidad, vinculando la expansión industrial con la infraestructura energética nacional.