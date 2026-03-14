21 de marzo y las flores amarillas: la historia detrás de esta tradición viral en México

Cada 21 de marzo se regalan flores amarillas en México. Conoce el origen de esta tendencia viral, su significado y por qué se relaciona con la primavera

El mes de marzo no solo marca el inicio de la primavera, también trae consigo tradiciones que se han popularizado gracias a internet. En los últimos años, miles de usuarios en redes sociales han adoptado la costumbre de regalar flores amarillas, compartiendo fotos y mensajes para celebrar esta tendencia.

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El 21 de marzo se volvió una fecha especial

Actualmente, el 21 de marzo se considera la fecha ideal para regalar flores amarillas. Aunque muchas personas participan en esta tradición, no todos conocen de dónde surgió la costumbre ni por qué se volvió tan popular en distintos países.

Con el paso del tiempo, regalar flores amarillas se ha convertido en una tradición viral en redes sociales. Cada año, los internautas publican fotografías y videos entregando este detalle a parejas, amigos o familiares, lo que ha ayudado a que la tendencia se mantenga vigente.

El significado detrás de las flores amarillas

Algunas personas creen que esta costumbre está relacionada con la llegada de la primavera, una estación que simboliza renacimiento, nuevos comienzos y alegría. Los colores vibrantes de las flores suelen asociarse con esperanza, amistad y amor, valores que encajan con el espíritu de esta temporada.

Sin embargo, el origen de esta tendencia está más ligado a la cultura pop y las redes sociales. La tradición resurgió cuando se viralizó en TikTok la canción “Flores Amarillas” de la telenovela juvenil Floricienta, una producción muy popular de la década de los 2000.

La canción que inspiró el gesto romántico

En la historia, el personaje principal sueña con que su amor verdadero le regale flores amarillas, ya que son sus favoritas y representan un símbolo de amor sincero. Esta escena generó empatía entre muchos usuarios, quienes comenzaron a replicar el gesto romántico en la vida real.

Un detalle para expresar cariño

A partir de la viralidad de la canción, en redes sociales comenzó a difundirse la idea de que el 21 de marzo es el “Día de las flores amarillas”.

Para muchas personas, regalar este detalle se ha convertido en una forma sencilla de expresar cariño, amor o amistad, y en un pretexto perfecto para demostrar afecto a alguien especial