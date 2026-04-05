Flores y Llaguno, a hombros entre oficio y verdad

Flores y Llaguno salieron a hombros en San Miguel de Allende tras una tarde exigente en la plaza Oriente, con triunfos de oficio, temple y verdad

San Miguel de Allende. — Tarde de toros con poso y argumento la vivida en la plaza “Oriente”, donde Sergio Flores y Juan Pedro Llaguno terminaron imponiendo su ley en una función marcada por la exigencia del encierro de Los Cues.

LEE ADEMÁS: Exatlón México 2026: filtran el nombre del eliminado de este domingo 5 de abril

Abrió plaza “Nopalero”, cinqueño de 520 kilos, al que Arturo Saldívar saludó de rodillas, dejando constancia de su disposición. El toro, noble pero justo de fuerza, permitió una faena de trazo pausado por el pitón derecho. Saldívar entendió las embestidas, aunque sin redondear por falta de transmisión. Pinchazo y estocada, y palmas del público.

El segundo, “Alegría”, fue otra historia: toro descompuesto y brusco, con peligro. Ahí emergió Sergio Flores, que se impuso con firmeza. Faena de poder y valor, sometiendo al astado con autoridad. Tras pinchazo y estocada, cortó una oreja de peso.

Con “Mesquitero” llegó el turno de Juan Pedro Llaguno, quien mostró torería en estado puro. Faena maciza, estructurada y con temple, destacando su concepto en los tres tercios. Con una estocada de libro, obtuvo una oreja de ley y el toro fue aplaudido en el arrastre.

El cuarto, “Socarrón”, volvió a poner a prueba a Saldívar. Toro con matices que exigió oficio. El diestro dejó muletazos largos y templados por el derecho, logrando una faena firme que fue ovacionada.

El quinto, “Cartujo”, tuvo poco recorrido y transmisión, pero Sergio Flores volvió a destacar con una faena de recursos, sitio y convicción. Tras una estocada rotunda, cortó una oreja tras fuerte petición de dos.

Cerró Llaguno con otra actuación de solvencia y madurez, leyendo bien los tiempos y construyendo una faena de peso y verdad. Una nueva estocada eficaz le valió otra oreja, sellando su triunfo.

Así, entre el poder de Flores y la pureza de Llaguno, la tarde terminó en una doble salida a hombros, reflejo de dos conceptos distintos pero igualmente sólidos.